Quy hoạch đường trục động lực 2,2 km tại phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình Theo quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, phường Duy Tiên sẽ triển khai tuyến đường trục động lực dài 2,2 km, kết nối từ đường Cao Bá Quát qua sông Châu Giang.

Phường Duy Tiên nằm về phía bắc của tỉnh Ninh Bình, sở hữu vị trí chiến lược khi cách trung tâm hành chính tỉnh (phường Hoa Lư) khoảng 55 km và cách thủ đô Hà Nội tương đương 55 km. Với tổng diện tích tự nhiên 28,93 km2 và quy mô dân số đạt 39.957 người, địa phương này đang được định hướng phát triển mạnh mẽ về hạ tầng giao thông để thúc đẩy kinh tế khu vực.

Chi tiết tuyến đường trục động lực mới tại phường Duy Tiên

Theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phường Duy Tiên sẽ có thêm một số tuyến đường mới quan trọng. Đáng chú ý nhất là dự án đường trục động lực với tổng chiều dài khoảng 2,2 km.

Tuyến đường này có lộ trình cụ thể như sau: Điểm đầu nằm gần đường Cao Bá Quát, chạy xuyên qua khu vực trung tâm phường và điểm cuối bắc qua sông Châu Giang (đoạn gần đền Lệ Thủy). Đây được xem là trục giao thông huyết mạch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương và mở rộng không gian đô thị về phía sông.

Phường Duy Tiên trên bản đồ Google vệ tinh.

Hệ thống giao thông hiện hữu và mạng lưới kết nối

Hiện nay, phường Duy Tiên đã hình thành mạng lưới giao thông tương đối hoàn thiện với sự hiện diện của các trục đường chính như:

Quốc lộ: Quốc lộ 38 và Quốc lộ 37B đóng vai trò kết nối liên tỉnh.

Quốc lộ 38 và Quốc lộ 37B đóng vai trò kết nối liên tỉnh. Tỉnh lộ: Đường tỉnh 9716.

Đường tỉnh 9716. Các tuyến phố nội khu: Đường Đào Văn Tập, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Võ Nguyên Giáp.

Việc bổ sung tuyến đường trục động lực 2,2 km vào mạng lưới này không chỉ giúp giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu mà còn trực tiếp nâng cao giá trị quỹ đất khu vực xung quanh trục đường mới mở.

Tuyến đường sẽ mở trong phạm vi phường Duy Tiên theo sơ đồ phát triển hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030.

Cách xác định các tuyến đường quy hoạch

Người dân và các nhà đầu tư có thể tra cứu thông tin chi tiết về các tuyến đường sẽ mở thông qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất hoặc bản đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật của tỉnh Ninh Bình. Các tuyến đường này thường được ký hiệu bằng các đường kẻ màu (ví dụ xanh lá cây) trên nền bản đồ quy hoạch chi tiết.

Hình ảnh thực địa khu vực tuyến đường trục động lực đi qua trên Google vệ tinh.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch giúp nhận diện các tuyến đường tương lai.

Lưu ý: Thông tin về các tuyến đường có thể thay đổi tùy theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng trong từng giai đoạn thực hiện. Việc xác định vị trí thực địa cần dựa trên hồ sơ cắm mốc giới chính thức.