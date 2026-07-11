Quy hoạch đường trục động lực 2,5 km tại phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình Phường Đồng Văn dự kiến triển khai tuyến đường trục động lực dài khoảng 2,5 km kết nối khu vực trường mầm non Yên Bắc và đường Võ Nguyên Giáp theo quy hoạch hạ tầng đến năm 2030.

Phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình đang đứng trước những bước ngoặt lớn về hạ tầng giao thông theo định hướng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc bổ sung các tuyến đường mới không chỉ hoàn thiện mạng lưới giao thông mà còn mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực phía bắc tỉnh.

Chi tiết tuyến đường trục động lực mới tại phường Đồng Văn

Dựa trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, phường Đồng Văn sẽ có thêm một tuyến đường trục động lực quan trọng. Trong phạm vi địa giới hành chính phường, tuyến đường này có tổng chiều dài khoảng 2,5 km.

Về lộ trình cụ thể, tuyến đường bắt đầu từ khu vực gần trường mầm non Yên Bắc, sau đó cắt ngang qua đường Võ Nguyên Giáp trước khi tiếp tục kéo dài. Đây được xác định là mạch máu giao thông mới, giúp tăng cường khả năng kết nối nội khu và giảm tải cho các trục quốc lộ hiện hữu.

Phường Đồng Văn trên bản đồ Google vệ tinh.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi phường Đồng Văn trong tương lai theo sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

Vị trí chiến lược và hiện trạng hạ tầng

Phường Đồng Văn sở hữu diện tích tự nhiên 18,88 km² với quy mô dân số 34.484 người. Với vị trí tiếp giáp thủ đô Hà Nội (cách khoảng 47 km) và cách trung tâm hành chính tỉnh tại phường Hoa Lư khoảng 46 km, phường đóng vai trò cửa ngõ giao thương quan trọng của tỉnh Ninh Bình.

Hệ thống giao thông hiện tại của phường đã khá hoàn thiện với sự góp mặt của nhiều trục đường huyết mạch trọng điểm như:

Cao tốc 01 (Bắc - Nam phía Đông)

Quốc lộ 1A và Quốc lộ 38

Các tuyến đường đô thị: Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Khuyến, Bạch Thái Bưởi

Việc quy hoạch thêm các tuyến đường mới được xác định dựa trên sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình. Các dự án này nhằm mục tiêu đưa Ninh Bình trở thành trung tâm phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư.

Cảnh báo về thông tin quy hoạch

Người dân và các nhà đầu tư cần lưu ý, thông tin về các tuyến đường sẽ mở được căn cứ theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030. Tuy nhiên, chỉ giới đường đỏ, hành lang an toàn và tiến độ triển khai cụ thể có thể được điều chỉnh theo các quyết định phê duyệt chi tiết của cơ quan chức năng trong từng giai đoạn thực tế.

Để đảm bảo tính chính xác, người dân nên tra cứu thông tin quy hoạch tại các cơ quan quản lý đô thị hoặc cổng thông tin điện tử chính thức của tỉnh trước khi thực hiện các giao dịch bất động sản liên quan.