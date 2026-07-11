Quy hoạch đường trục động lực dài 5,5 km tại phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình Tuyến đường trục động lực mới tại phường Duy Tân (tỉnh Ninh Bình) dự kiến dài 5,5 km, kết nối từ khu vực sông Hồng đến chùa Bút Thượng theo quy hoạch tầm nhìn 2050.

Theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, hệ thống hạ tầng giao thông tại phường Duy Tân sẽ có những bước đột phá quan trọng. Đáng chú ý nhất là việc hình thành tuyến đường trục động lực mới, hứa hẹn thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội của khu vực cửa ngõ phía bắc tỉnh.

Tổng quan vị trí và hạ tầng phường Duy Tân

Phường Duy Tân nằm tại điểm cực bắc của tỉnh Ninh Bình, sở hữu vị trí chiến lược khi cách trung tâm hành chính tỉnh (phường Hoa Lư) và thủ đô Hà Nội cùng khoảng cách 54 km. Với tổng diện tích tự nhiên 28,86 km2 và quy mô dân số đạt 28.299 người, đây là khu vực có mật độ dân cư ổn định và tiềm năng phát triển quỹ đất còn khá lớn.

Hiện nay, mạng lưới giao thông tại địa phương đã hình thành các trục xương sống quan trọng bao gồm: Quốc lộ 38B, đường Võ Nguyên Giáp, đường Trần Bình Trọng và đường Trần Quang Khải. Sự hiện diện của các tuyến quốc lộ và đường nội đô lớn giúp phường Duy Tân duy trì khả năng kết nối liên vùng thuận lợi.

Phường Duy Tân trên bản đồ Google vệ tinh. (Ảnh chụp màn hình từ Google vệ tinh).

Chi tiết tuyến đường trục động lực 5,5 km theo quy hoạch

Trong phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình giai đoạn tới, một tuyến đường trục động lực sẽ được mở mới chạy xuyên suốt qua địa phận phường Duy Tân. Đây là dự án trọng điểm nhằm tăng cường khả năng lưu thông và khai thác hiệu quả tài nguyên đất đai dọc hai bên tuyến.

Về lộ trình cụ thể, tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 5,5 km với các điểm tiếp giáp quan trọng:

Điểm đầu: Khu vực bắc qua sông Hồng, đoạn gần Phủ Mẫu Mộc Hoàn.

Khu vực bắc qua sông Hồng, đoạn gần Phủ Mẫu Mộc Hoàn. Điểm cuối: Khu vực gần chùa Bút Thượng.

Tuyến đường này không chỉ đóng vai trò là trục giao thông đối ngoại mà còn là đòn bẩy để phát triển các khu chức năng, dịch vụ và đô thị mới trong tương lai. Việc kết nối trực tiếp từ khu vực ven sông Hồng vào sâu nội địa phường giúp rút ngắn thời gian di chuyển và tạo ra hành lang kinh tế mới.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi phường Duy Tân trong tương lai theo sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tác động của quy hoạch giao thông đến khu vực

Việc thực hiện quy hoạch các tuyến đường mới, đặc biệt là trục động lực, sẽ tạo ra sự kết nối đồng bộ giữa hạ tầng hiện hữu và các khu vực tiềm năng chưa được khai thác. Trên thực địa, tuyến đường đi qua nhiều khu vực đất nông nghiệp và khu dân cư hiện hữu, đòi hỏi công tác giải phóng mặt bằng và đền bù cần được thực hiện chặt chẽ theo quy định.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Người dân và các nhà đầu tư có thể tra cứu chi tiết các ký hiệu và chỉ giới đường đỏ trên bản đồ quy hoạch phân khu để xác định chính xác phạm vi ảnh hưởng của dự án. Các ký hiệu về loại đất và lộ giới đã được thể hiện rõ ràng trong đồ án quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

Lưu ý: Thông tin về các tuyến đường sẽ mở được căn cứ theo bản đồ quy hoạch tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, thời điểm triển khai và lộ trình chi tiết có thể thay đổi tùy theo điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cơ quan chức năng. Người dân cần liên hệ trực tiếp với UBND phường Duy Tân hoặc cơ quan quản lý đô thị để có thông tin chính xác nhất trước khi thực hiện các giao dịch bất động sản.