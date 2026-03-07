Quy hoạch đường trục động lực mới tại Phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình Theo quy hoạch tỉnh Ninh Bình tầm nhìn đến năm 2050, Phường Thành Nam sẽ triển khai tuyến đường trục động lực dài khoảng 750m kết nối trực tiếp với Quốc lộ 38B, thúc đẩy hạ tầng khu vực phía đông.

Phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình đang đứng trước những thay đổi lớn về hạ tầng giao thông theo đồ án điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đáng chú ý nhất là kế hoạch triển khai tuyến đường trục động lực mới, hứa hẹn sẽ làm thay đổi diện mạo đô thị và tăng cường khả năng kết nối liên vùng cho khu vực này.

Chi tiết tuyến đường trục động lực mới tại Phường Thành Nam

Theo bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông tỉnh Ninh Bình, tuyến đường mới được xác định là trục động lực quan trọng. Trong phạm vi địa giới hành chính của Phường Thành Nam, tuyến đường này có chiều dài khoảng 750 m.

Điểm đầu của tuyến đường kết nối trực tiếp với Quốc lộ 38B, một trong những trục giao thông huyết mạch của tỉnh. Việc hình thành tuyến đường này không chỉ giúp mở rộng không gian phát triển đô thị về phía đông mà còn giảm áp lực giao thông cho các tuyến đường hiện hữu trong khu vực.

Phường Thành Nam trên bản đồ Google vệ tinh. (Ảnh chụp màn hình từ Google vệ tinh).

Hiện trạng hạ tầng và mạng lưới giao thông khu vực

Phường Thành Nam có tổng diện tích tự nhiên 16,03 km² với quy mô dân số đạt 30.830 người. Về vị trí địa lý, phường nằm cách trung tâm hành chính tỉnh (Phường Hoa Lư) khoảng 27 km và cách thủ đô Hà Nội khoảng 86 km. Đây là khu vực có mật độ dân cư ổn định và đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ.

Hiện nay, mạng lưới giao thông tại Phường Thành Nam đã tương đối hoàn thiện với các tuyến đường chính bao gồm:

Quốc lộ 38B: Tuyến đường đối ngoại quan trọng kết nối Ninh Bình với các tỉnh lân cận.

Tuyến đường đối ngoại quan trọng kết nối Ninh Bình với các tỉnh lân cận. Các trục đường nội đô: Đường Phạm Ngũ Lão, Ngô Gia Khảm, Đỗ Mạnh Đạo và tuyến Đại An – Đắc Lực.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi phường Thành Nam trong tương lai theo sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (mạng lưới giao thông).

Tác động của quy hoạch đến kinh tế và bất động sản địa phương

Việc mở mới tuyến đường trục động lực được giới chuyên gia đánh giá sẽ tạo ra hiệu ứng tích cực cho thị trường bất động sản và kinh tế xã hội tại địa phương. Cụ thể:

Nâng cao giá trị đất đai: Các quỹ đất dọc tuyến đường mới và khu vực lân cận Quốc lộ 38B sẽ có tiềm năng tăng giá trị nhờ lợi thế về giao thông và kinh doanh thương mại.

Các quỹ đất dọc tuyến đường mới và khu vực lân cận Quốc lộ 38B sẽ có tiềm năng tăng giá trị nhờ lợi thế về giao thông và kinh doanh thương mại. Thúc đẩy giao thương: Rút ngắn thời gian di chuyển từ Phường Thành Nam đi các khu vực khác trong tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa.

Rút ngắn thời gian di chuyển từ Phường Thành Nam đi các khu vực khác trong tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa. Hoàn thiện bộ mặt đô thị: Tuyến đường mới thường đi kèm với các quy hoạch về hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như chiếu sáng, thoát nước và cây xanh.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Người dân và các nhà đầu tư có thể tra cứu chi tiết lộ trình và các chỉ tiêu kỹ thuật của tuyến đường này thông qua bản đồ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030. Các ký hiệu trên bản đồ quy hoạch sẽ giúp xác định chính xác phạm vi giải phóng mặt bằng và lộ giới của tuyến đường trong tương lai.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

Lưu ý: Thông tin về các tuyến đường sẽ mở được tổng hợp dựa trên bản đồ quy hoạch hiện hành. Tiến độ triển khai thực tế có thể thay đổi tùy theo quyết định của cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình và kế hoạch sử dụng đất hàng năm.