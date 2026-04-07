Quy hoạch giao thông phường Đông A, tỉnh Ninh Bình: Chi tiết tuyến đường trục động lực mới Phường Đông A dự kiến triển khai tuyến đường trục động lực dài 2,2 km kết nối khu vực chùa Phúc Lâm. Đây là bước đi quan trọng trong hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình đến năm 2030.

Phường Đông A là đơn vị hành chính nằm về phía đông bắc của tỉnh Ninh Bình, sở hữu diện tích tự nhiên 22,07 km² với quy mô dân số đạt 31.802 người. Về vị trí địa lý, khu vực này cách trung tâm hành chính tỉnh (phường Hoa Lư) khoảng 35 km và cách thủ đô Hà Nội 82 km. Theo định hướng phát triển hạ tầng, phường Đông A chuẩn bị đón nhận những thay đổi lớn về mạng lưới giao thông, đặc biệt là các tuyến đường trục động lực mới.

Chi tiết tuyến đường trục động lực dài 2,2 km tại phường Đông A

Dựa trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phường Đông A sẽ có thêm các tuyến giao thông huyết mạch được đầu tư xây dựng. Đáng chú ý nhất là tuyến đường trục động lực đi qua địa bàn phường.

Cụ thể, tuyến đường này có chiều dài khoảng 2,2 km nằm trong ranh giới của phường Đông A. Lộ trình của tuyến đường được xác định chạy gần khu vực chùa Phúc Lâm, đóng vai trò kết nối quan trọng trong mạng lưới giao thông nội khu và liên vùng. Việc hình thành trục động lực này được kỳ vọng sẽ tạo ra không gian phát triển kinh tế mới, thu hút đầu tư và giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu.

Phường Đông A trên bản đồ Google vệ tinh. (Ảnh chụp màn hình từ Google vệ tinh).

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi phường Đông A trong tương lai theo sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030.

Hiện trạng hạ tầng giao thông và khả năng kết nối

Hiện nay, phường Đông A đã sở hữu một mạng lưới giao thông tương đối hoàn thiện với nhiều tuyến quốc lộ và đường tỉnh chạy qua, bao gồm:

Quốc lộ: QL21A, QL21B và QL38B.

QL21A, QL21B và QL38B. Đường tỉnh: ĐT 976.

ĐT 976. Các tuyến phố chính: Đường Phùng Chí Kiên, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Sự hiện diện của các trục quốc lộ giúp phường Đông A dễ dàng kết nối với các khu vực trọng điểm của tỉnh Ninh Bình cũng như các tỉnh lân cận trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Tuy nhiên, với tốc độ đô thị hóa và sự gia tăng dân số, việc bổ sung các tuyến đường theo quy hoạch là cần thiết để đảm bảo tính bền vững cho hạ tầng kỹ thuật.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

Tầm nhìn quy hoạch hạ tầng tỉnh Ninh Bình đến năm 2050

Việc mở rộng các tuyến đường tại phường Đông A nằm trong chiến lược tổng thể về phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật của tỉnh Ninh Bình. Tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh hướng tới mục tiêu hiện đại hóa hệ thống giao thông, tạo sự đồng bộ giữa hạ tầng đô thị và nông thôn.

Người dân và nhà đầu tư có thể theo dõi tiến độ và chi tiết các cung đường sẽ mở thông qua bản đồ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Ninh Bình. Những thông tin này không chỉ giúp định hướng đi lại mà còn là cơ sở quan trọng để đánh giá tiềm năng bất động sản và phát triển sản xuất kinh doanh tại địa phương.

Cảnh báo: Thông tin quy hoạch các tuyến đường có thể được điều chỉnh theo quyết định của cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình trong từng giai đoạn thực hiện. Người dân và nhà đầu tư cần xác minh pháp lý và quy hoạch chi tiết tại cơ quan quản lý địa phương trước khi thực hiện các giao dịch liên quan đến bất động sản.