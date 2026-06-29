Quy hoạch giao thông phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình: Tuyến đường trục động lực 3,5 km nối Cao tốc 01 Theo quy hoạch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 - 2030, phường Đông Hoa Lư sẽ triển khai tuyến đường trục động lực dài 3,5 km nối từ Cao tốc 01 đến khu vực thôn Yên Cống.

Phường Đông Hoa Lư là đơn vị hành chính nằm về phía nam của tỉnh Ninh Bình với tổng diện tích tự nhiên 25,62 km², quy mô dân số đạt 34.414 người. Với vị trí chiến lược, phường hiện là đầu mối giao thông quan trọng, sở hữu nhiều tuyến đường huyết mạch đi qua như Cao tốc 01, Quốc lộ 10, đường Trần Nhân Tông, Bái Đính, Ninh Tôn và Trần Khát Chân.

Phường Đông Hoa Lư trên bản đồ Google vệ tinh. (Ảnh chụp màn hình từ Google vệ tinh).

Chi tiết tuyến đường trục động lực mới theo quy hoạch

Dựa trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, mạng lưới hạ tầng kỹ thuật tại phường Đông Hoa Lư sẽ được nâng cấp đáng kể. Đáng chú ý nhất là dự án xây dựng tuyến đường trục động lực mới nhằm tăng cường khả năng kết nối liên vùng.

Cụ thể, tuyến đường này có tổng chiều dài khoảng 3,5 km nằm hoàn toàn trong phạm vi địa giới của phường. Điểm đầu của tuyến giao với Cao tốc 01 (khu vực gần chùa Dầu), điểm cuối kết thúc tại vị trí gần nhà văn hóa thôn Yên Cống. Đây được đánh giá là trục giao thông xương sống, giúp giảm tải cho các tuyến đường nội đô và tạo không gian phát triển kinh tế mới cho khu vực phía nam tỉnh.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi phường Đông Hoa Lư trong tương lai theo sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Tác động đến hạ tầng và bất động sản khu vực

Việc hình thành tuyến đường trục động lực không chỉ hoàn thiện mạng lưới giao thông mà còn tác động trực tiếp đến giá trị quỹ đất xung quanh. Theo sơ đồ quy hoạch, các khu vực lân cận điểm đầu và điểm cuối của tuyến đường sẽ có sự thay đổi lớn về diện mạo đô thị.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

Hiện tại, trụ sở hành chính của phường được đặt tại trụ sở xã Khánh Phú cũ. Việc đầu tư hạ tầng đồng bộ được kỳ vọng sẽ thu hút thêm các dự án dân cư và dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của quy mô dân số hơn 34.000 người tại đây.

Lưu ý: Thông tin về các tuyến đường và dự án hạ tầng có thể được điều chỉnh theo các quyết định phê duyệt quy hoạch mới nhất của cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình. Người dân và nhà đầu tư cần tham khảo bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 tại địa phương để có thông tin chính xác nhất.