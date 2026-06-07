Quy hoạch giao thông phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình: Mở mới tuyến đường gom 7,2 km Theo quy hoạch tỉnh Ninh Bình đến năm 2050, phường Hà Nam sẽ triển khai tuyến đường gom dài 7,2 km chạy song hành với Cao tốc 01, góp phần hoàn thiện hạ tầng khu vực.

Phường Hà Nam (tỉnh Ninh Bình) đang đứng trước những thay đổi quan trọng về hạ tầng giao thông theo định hướng quy hoạch mới. Đáng chú ý nhất là dự án xây dựng tuyến đường gom chạy song hành với trục cao tốc huyết mạch, hứa hẹn thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế địa phương.

Tổng quan vị trí và hiện trạng hạ tầng phường Hà Nam

Phường Hà Nam nằm ở phía bắc tỉnh Ninh Bình, sở hữu vị trí chiến lược khi cách thủ đô Hà Nội khoảng 55 km và cách trung tâm hành chính tỉnh (phường Hoa Lư) khoảng 39 km. Với diện tích tự nhiên 29,98 km² và quy mô dân số hơn 33.300 người, đây là khu vực có mật độ dân cư khá cao và nhu cầu kết nối giao thông lớn.

Hệ thống giao thông hiện hữu tại địa phương bao gồm các trục đường xương sống như Cao tốc 01 (CT01), Quốc lộ 1A và Đường tỉnh 9711. Bên cạnh đó, các tuyến đường nội khu như Võ Nguyên Giáp, Lê Công Thanh, Nguyễn Chí Thanh và Nguyễn An Ninh đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các khu dân cư.

Phường Hà Nam trên bản đồ Google vệ tinh. (Ảnh chụp màn hình từ Google vệ tinh).

Chi tiết tuyến đường gom 7,2 km sắp triển khai

Dựa trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phường Hà Nam sẽ có thêm một số tuyến đường mới nhằm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, tuyến đường gom chạy song hành với Cao tốc 01 là dự án trọng điểm.

Tuyến đường này có tổng chiều dài khoảng 7,2 km, nằm trọn trong phạm vi địa giới hành chính của phường. Việc hình thành hệ thống đường gom không chỉ giúp tách dòng giao thông nội bộ khỏi trục cao tốc, đảm bảo an toàn giao thông mà còn mở ra không gian phát triển cho các quỹ đất dọc hai bên tuyến.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi phường Hà Nam trong tương lai theo sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Tác động đến phát triển đô thị và bất động sản

Việc thực hiện các tuyến đường theo quy hoạch được kỳ vọng sẽ làm thay đổi diện mạo đô thị của phường Hà Nam. Đối với thị trường bất động sản, các khu vực có đường giao thông mới đi qua thường có tiềm năng tăng trưởng giá trị nhờ khả năng kết nối thuận tiện và hạ tầng đồng bộ.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

Tuy nhiên, người dân và nhà đầu tư cần lưu ý rằng thông tin quy hoạch có thể được điều chỉnh để phù hợp với tình hình phát triển thực tế của tỉnh Ninh Bình trong từng giai đoạn. Việc xác định chính xác lộ trình và tiến độ dự án cần dựa trên các văn bản pháp lý chính thức từ cơ quan chức năng.

Cảnh báo: Thông tin về các tuyến đường có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền. Người mua và nhà đầu tư cần chủ động xác minh pháp lý và quy hoạch chi tiết tại địa phương trước khi thực hiện các giao dịch liên quan đến bất động sản trong khu vực.