Quy hoạch giao thông phường Nam Hoa Lư tỉnh Ninh Bình: Mở tuyến đường du lịch 5,5 km Phường Nam Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) sẽ mở mới tuyến đường du lịch cảnh quan dài 5,5 km, kết nối sông Sào Khê với chùa Vàng theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030.

Theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phường Nam Hoa Lư sẽ đón nhận những thay đổi lớn về hạ tầng giao thông. Đáng chú ý nhất là kế hoạch triển khai tuyến đường du lịch cảnh quan với mục tiêu kết nối các điểm di sản và thúc đẩy kinh tế bền vững cho khu vực.

Tổng quan hạ tầng giao thông phường Nam Hoa Lư

Phường Nam Hoa Lư có tổng diện tích tự nhiên là 54,3 km² với quy mô dân số đạt 53.514 người. Đây là khu vực có vị trí chiến lược tại tỉnh Ninh Bình, sở hữu mạng lưới giao thông hiện hữu khá đồng bộ với nhiều tuyến huyết mạch đi qua.

Các tuyến giao thông trọng điểm hiện có bao gồm: Cao tốc 01 (Bắc - Nam phía Đông), Quốc lộ 1A, Quốc lộ 10, Đường tỉnh 491 và Đường tỉnh 491C. Bên cạnh đó, hệ thống đường đô thị như Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Phạm Thận Duật và Trần Quang Khải đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối nội khu và các vùng lân cận.

Chi tiết tuyến đường du lịch cảnh quan sắp mở

Trong tương lai, hạ tầng phường Nam Hoa Lư sẽ được bổ sung tuyến đường du lịch cảnh quan bao quanh khu vực di sản. Đây là trục giao thông được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt cho ngành du lịch địa phương.

Cụ thể, tuyến đường có chiều dài khoảng 5,5 km. Điểm đầu của tuyến dự kiến bắc qua sông Sào Khê, đoạn gần khu vực trạm bơm Cầu Nấm. Điểm cuối nằm gần khu vực chùa Vàng thuộc thôn Vạn Lê. Tuyến đường này được thiết kế nhằm tối ưu hóa khả năng tiếp cận các khu di tích, đồng thời tạo không gian phát triển dịch vụ du lịch dọc hai bên tuyến.

Phường Nam Hoa Lư trên bản đồ Google vệ tinh.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi phường Nam Hoa Lư trong tương lai theo sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

Định hướng phát triển và tra cứu quy hoạch

Việc hình thành tuyến đường 5,5 km này nằm trong chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật bền vững của tỉnh Ninh Bình. Tuyến đường không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại mà còn bảo tồn và phát huy giá trị của vùng di sản Hoa Lư.

Người dân và các nhà đầu tư có thể tra cứu chi tiết lộ trình và các chỉ tiêu kỹ thuật khác thông qua bản đồ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030. Các thông tin về chỉ giới đường đỏ, hành lang an toàn giao thông sẽ được cập nhật cụ thể theo từng giai đoạn triển khai dự án.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch có thể thay đổi tùy theo các quyết định điều chỉnh của cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình trong tương lai. Người dân cần liên hệ các cơ quan quản lý đô thị để có dữ liệu chính xác nhất tại thời điểm tra cứu.