Quy hoạch giao thông phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình: Mở mới tuyến đường 7 km kết nối du lịch Theo quy hoạch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030, phường Tam Chúc dự kiến triển khai tuyến đường mới dài khoảng 7 km nằm gần khu du lịch tâm linh, tăng cường kết nối hạ tầng liên vùng.

Phường Tam Chúc là đơn vị hành chính cấp xã nằm ở phía tây bắc tỉnh Ninh Bình, sở hữu diện tích tự nhiên 46,56 km² với quy mô dân số đạt 18.114 người. Đây là khu vực có vị trí địa lý quan trọng, cách trung tâm hành chính tỉnh (phường Hoa Lư) khoảng 46 km và cách thủ đô Hà Nội khoảng 62 km, đóng vai trò cửa ngõ kết nối giao thương giữa các tỉnh lân cận.

Phường Tam Chúc trên bản đồ Google vệ tinh. (Ảnh chụp màn hình từ Google vệ tinh).

Chi tiết tuyến đường 7 km sắp mở tại phường Tam Chúc

Căn cứ theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, hệ thống hạ tầng giao thông tại phường Tam Chúc sẽ được đầu tư nâng cấp với nhiều tuyến đường mới. Đáng chú ý nhất là tuyến đường có chiều dài khoảng 7 km chạy xuyên suốt qua địa bàn phường.

Theo sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, điểm nhấn của tuyến đường này là vị trí nằm gần khu du lịch tâm linh chùa Tam Chúc. Một đầu của tuyến đường được định vị gần khu vực chùa Ba Sao. Việc hình thành trục giao thông này được kỳ vọng sẽ tạo ra hành lang di chuyển thuận lợi cho du khách và cư dân địa phương, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch bền vững.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi phường Tam Chúc trong tương lai theo sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (mạng lưới giao thông).

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Trên bản đồ quy hoạch, tuyến đường được ký hiệu rõ ràng nhằm xác định ranh giới và hướng tuyến cụ thể, giúp các đơn vị liên quan và người dân dễ dàng theo dõi lộ trình triển khai hạ tầng trong tương lai.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

Hệ thống giao thông hiện hữu và mạng lưới kết nối

Hiện nay, phường Tam Chúc đã sở hữu mạng lưới giao thông tương đối hoàn thiện với nhiều trục đường huyết mạch đi qua, bao gồm:

Quốc lộ: Quốc lộ 21A và Quốc lộ 21B kết nối liên tỉnh.

Quốc lộ 21A và Quốc lộ 21B kết nối liên tỉnh. Đường tỉnh (ĐT): ĐT 74, ĐT 977, ĐT 711 phục vụ nhu cầu đi lại nội vùng.

ĐT 74, ĐT 977, ĐT 711 phục vụ nhu cầu đi lại nội vùng. Vành đai: Tuyến Vành đai 5 Hà Nội đi qua địa bàn, đóng vai trò quan trọng trong việc giảm tải áp lực giao thông cho khu vực trung tâm và rút ngắn thời gian di chuyển đến thủ đô.

Việc bổ sung các tuyến đường mới theo quy hoạch 2021-2030 sẽ giúp phường Tam Chúc hoàn thiện mảnh ghép hạ tầng, khai thác tối đa lợi thế của một khu vực nằm gần các điểm du lịch lớn và các trục giao thông trọng điểm của tỉnh Ninh Bình.

*Thông tin quy hoạch và các tuyến đường có thể thay đổi theo quyết định điều chỉnh của cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình. Người dân và nhà đầu tư cần xác minh thực tế trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.