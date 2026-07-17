Quy hoạch giao thông xã Đồng Thái tỉnh Ninh Bình: Chi tiết tuyến đường 5km mới Xã Đồng Thái tỉnh Ninh Bình dự kiến mở mới tuyến đường dài 5km kết nối phía bắc xã, thuộc quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật tỉnh giai đoạn 2021 - 2030.

Xã Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình với tổng diện tích 47,6 km2 và quy mô dân số hơn 24.000 người, đang đứng trước những thay đổi quan trọng về hạ tầng giao thông. Theo quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương này sẽ hình thành thêm các tuyến đường mới nhằm tăng cường khả năng kết nối liên vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Vị trí và mạng lưới giao thông hiện hữu của xã Đồng Thái

Xã Đồng Thái nằm ở phía nam tỉnh Ninh Bình, cách trung tâm hành chính tỉnh tại Phường Hoa Lư khoảng 24 km. Đây là khu vực có vị trí giao thông tương đối thuận lợi khi nằm gần các trục đường huyết mạch. Hiện nay, phía đông bắc của xã có tuyến Cao tốc 21B chạy qua, đóng vai trò quan trọng trong việc thông thương.

Ngoài ra, xã Đồng Thái còn nằm gần các tuyến giao thông đáng chú ý khác như Cao tốc 12B về phía đông, Cao tốc 10 về phía đông nam và Đường tỉnh 483C về phía tây bắc. Mạng lưới này giúp xã dễ dàng kết nối với thủ đô Hà Nội (cách khoảng 116 km) và các khu vực lân cận trong tỉnh.

Chi tiết tuyến đường 5km sắp mở theo quy hoạch

Dựa trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, xã Đồng Thái sẽ có thêm một số tuyến đường mới. Đáng chú ý nhất là tuyến đường chạy ngang qua địa bàn phía bắc của xã với chiều dài dự kiến khoảng 5 km.

Về lộ trình cụ thể, tuyến đường này có một đầu nằm gần khu vực cây xăng Kiên Bình, đầu còn lại nằm gần đền Vua Bà. Đây là trục giao thông được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển dân cư và dịch vụ cho khu vực phía bắc xã Đồng Thái.

Xã Đồng Thái trên bản đồ Google vệ tinh.

Tuyến đường sẽ mở trong phạm vi xã Đồng Thái theo sơ đồ phát triển hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

Việc hình thành các tuyến đường mới không chỉ cải thiện năng lực giao thông mà còn tạo tiền đề cho việc quy hoạch các khu dân cư và công trình công cộng trong tương lai. Tuy nhiên, người dân và các nhà đầu tư cần lưu ý thông tin quy hoạch có thể được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương trong từng giai đoạn.