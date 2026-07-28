Quy hoạch giao thông xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình: Mở mới đoạn Quốc lộ 37C dài gần 3 km Xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình dự kiến bổ sung đoạn Quốc lộ 37C dài gần 3 km nối Đường tỉnh 479 qua sông Bôi theo quy hoạch giao thông thời kỳ 2021 - 2030.

Theo phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, xã Gia Tường sẽ có thêm tuyến Quốc lộ 37C mở mới với chiều dài gần 3 km. Đoạn đường này đi qua khu vực phía đông bắc của xã, giúp nâng cao khả năng kết nối liên vùng và hoàn thiện mạng lưới giao thông địa phương.

Tổng quan vị trí địa lý và hạ tầng hiện hữu xã Gia Tường

Xã Gia Tường nằm ở phía tây bắc tỉnh Ninh Bình, sở hữu tổng diện tích tự nhiên 27,09 km² với quy mô dân số 19.489 người. Về khoảng cách kết nối, địa bàn xã cách trung tâm hành chính tỉnh (phường Hoa Lư) khoảng 25 km và cách Thủ đô Hà Nội khoảng 94 km.

Xã Gia Tường trên bản đồ Google vệ tinh. (Ảnh chụp màn hình từ Google vệ tinh).

Về hạ tầng giao thông hiện hữu, xã Gia Tường là điểm giao thoa của hai trục đường quan trọng gồm Đường tỉnh 479 và Đường tỉnh 477. Bên cạnh đó, địa phương còn nằm tiếp giáp các trục giao thông đối ngoại lớn như Quốc lộ 12B ở phía tây nam, Quốc lộ 1A ở phía đông và Quốc lộ 38B ở phía đông nam. Mạng lưới này giúp việc giao thương giữa xã với các khu vực lân cận diễn ra thuận lợi.

Chi tiết tuyến Quốc lộ 37C sẽ mở theo quy hoạch

Căn cứ theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, hệ thống hạ tầng tại xã Gia Tường được định hướng bổ sung tuyến Quốc lộ 37C chạy ngang qua địa bàn phía đông bắc.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi xã Gia Tường trong tương lai theo sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (mạng lưới giao thông)

Về hướng tuyến kỹ thuật, đoạn Quốc lộ 37C qua xã Gia Tường có điểm đầu đấu nối tại Đường tỉnh 479, tuyến chạy qua địa bàn xã với chiều dài gần 3 km và điểm cuối nằm tại cầu bắc qua sông Bôi sang địa phận lân cận.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

Đánh giá tác động và khuyến cáo pháp lý

Việc hoàn thiện tuyến Quốc lộ 37C trong tương lai được kỳ vọng nâng cao năng lực thông hành, rút ngắn thời gian di chuyển qua sông Bôi và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho xã Gia Tường nói riêng cũng như tỉnh Ninh Bình nói chung.

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