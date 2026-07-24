Quy hoạch giao thông xã Quỳnh Lưu, Ninh Bình: Tuyến Quốc lộ 45 sắp mở rộng 2,4 km Theo quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 - 2030, xã Quỳnh Lưu sẽ đầu tư mở tuyến Quốc lộ 45 dài khoảng 2,4 km gần khu vực cầu Rịa.

Theo Bản đồ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, mạng lưới hạ tầng giao thông tại xã Quỳnh Lưu sẽ được nâng cấp và mở rộng. Trong đó, điểm nhấn quy hoạch là tuyến đường mới thuộc Quốc lộ 45 với chiều dài khoảng 2,4 km đi qua địa bàn xã, nhằm gia tăng khả năng kết nối liên vùng cho khu vực phía tây nam của tỉnh.

Vị trí chiến lược và hiện trạng giao thông xã Quỳnh Lưu

Xã Quỳnh Lưu nằm ở phía tây nam của tỉnh Ninh Bình, có tổng diện tích tự nhiên 26,49 km² và quy mô dân số đạt 18.035 người. Địa phương nằm cách trung tâm hành chính tỉnh (Phường Hoa Lư) khoảng 27 km và cách thủ đô Hà Nội khoảng 109 km.

Về hạ tầng giao thông hiện hữu, trên địa bàn xã Quỳnh Lưu đã hình thành mạng lưới đường bộ quan trọng với các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 12B, Quốc lộ 38B, Quốc lộ 45, đường Cúc Phương - Bái Đính và đường Thống Nhất. Các tuyến đường này giữ vai trò nòng cốt trong việc kết nối giao thương giữa các địa phương lân cận.

Xã Quỳnh Lưu trên bản đồ Google vệ tinh. (Ảnh chụp màn hình từ Google vệ tinh).

Chi tiết tuyến Quốc lộ 45 dự kiến mở theo quy hoạch

Theo sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình, xã Quỳnh Lưu sẽ có thêm một số đoạn tuyến giao thông mới. Đáng chú ý nhất là tuyến đường mở mới thuộc Quốc lộ 45 chạy qua địa bàn xã.

Cụ thể, tuyến đường này được định hướng chạy dọc qua khu vực phía tây của xã Quỳnh Lưu, đi qua đoạn gần chùa làng Kho. Đoạn đường có chiều dài khoảng 2,4 km nằm trọn trong phạm vi xã, với một đầu tuyến nằm gần khu vực cầu Rịa.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi xã Quỳnh Lưu trong tương lai theo sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (mạng lưới giao thông)

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

Bên cạnh mục tiêu giảm tải cho các trục đường hiện hữu, việc hình thành tuyến đường mới này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng kỹ thuật giao thông đối ngoại cho địa phương.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch mang tính chất định hướng theo đồ án phát triển hạ tầng kỹ thuật của tỉnh Ninh Bình và có thể được điều chỉnh theo quyết định chính thức của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong từng giai đoạn thực hiện.