Quy hoạch giao thông xã Tân Thanh, Ninh Bình: Lộ trình tuyến đường mới dài 7,5 km Xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình dự kiến mở tuyến đường mới dài khoảng 7,5 km kết nối Quốc lộ 1A theo quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2021 - 2030.

Theo quy hoạch điều chỉnh phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, xã Tân Thanh sẽ có thêm các tuyến đường giao thông mới được mở rộng và xây dựng. Đáng chú ý nhất là tuyến đường ngang dài khoảng 7,5 km kết nối trực tiếp với Quốc lộ 1A, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng.

Vị trí địa lý và hiện trạng hạ tầng giao thông xã Tân Thanh

Xã Tân Thanh là một trong 129 xã, phường của tỉnh Ninh Bình, nằm ở khu vực phía tây bắc của tỉnh. Về kết nối giao thông, từ trung tâm xã Tân Thanh di chuyển đến trung tâm hành chính tỉnh Ninh Bình (phường Hoa Lư) khoảng 29 km, tương đương khoảng 40 phút đi ô tô. Đối với việc kết nối với Thủ đô Hà Nội, khoảng cách là 71 km, mất khoảng 1 tiếng 30 phút di chuyển.

Hiện nay, địa bàn xã Tân Thanh đã có một số trục giao thông chính đi qua như Quốc lộ 1A, đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, cùng các tuyến đường tỉnh DT495 và DT494C. Đây là các tuyến huyết mạch đóng vai trò quan trọng trong giao thương và phát triển kinh tế địa phương.

Xã Tân Thanh trên bản đồ Google vệ tinh.

Chi tiết tuyến đường 7,5 km sẽ mở theo quy hoạch

Căn cứ theo bản đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, một tuyến đường quan trọng dự kiến sẽ được mở chạy ngang qua địa bàn xã Tân Thanh.

Tuyến đường có chiều dài tổng thể khoảng 7,5 km. Một đầu tuyến kết nối với Quốc lộ 1A (khu vực gần Sở Y Tế Hà Nam Quầy thuốc Tân Dược), sau đó chạy ngang qua địa bàn xã và đi qua Trạm Y tế xã Thanh Thủy. Việc hình thành trục đường này sẽ gia tăng tính kết nối giữa các khu vực nội xã và các trục chính hướng ra các vùng lân cận.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi xã Tân Thanh trong tương lai theo sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

Khuyến cáo cho người dân và nhà đầu tư

Tuyến đường mới được kỳ vọng sẽ giảm tải cho các trục giao thông hiện hữu và mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực xã Tân Thanh. Tuy nhiên, các thông tin quy hoạch hạ tầng có thể điều chỉnh tùy theo tiến độ triển khai thực tế của cơ quan chức năng.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch dự án có thể thay đổi theo các điều chỉnh chính thức của chính quyền địa phương. Người dân và nhà đầu tư cần tra cứu, xác minh thông tin pháp lý tại các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện các giao dịch liên quan đến bất động sản khu vực này.