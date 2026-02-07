Quy hoạch Hà Nội 100 năm: Hình thành hệ sinh thái thể thao và học viện golf ven sông Hà Nội định hướng phát triển thể thao thành ngành kinh tế mũi nhọn với các khu liên hợp tầm cỡ quốc tế và hệ thống sân golf, học viện đào tạo ven sông Hồng.

Trong đồ án Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội xác lập tư duy phát triển mới khi không còn xem thể thao đơn thuần là lĩnh vực rèn luyện sức khỏe. Thay vào đó, thành phố định hướng xây dựng một hệ sinh thái thể thao toàn diện, kết hợp giữa hạ tầng hiện đại, đào tạo chuyên sâu và kinh tế dịch vụ, đưa lĩnh vực này trở thành động lực tăng trưởng mới của đô thị.

Chiến lược đưa thể thao thành ngành kinh tế mũi nhọn

Lần đầu tiên, kinh tế thể thao chính thức được đưa vào định hướng phát triển dài hạn của Thủ đô. Thành phố sẽ tập trung nghiên cứu các loại hình dịch vụ thể thao, thu hút những giải đấu quy mô quốc gia và quốc tế, đồng thời kết hợp chặt chẽ với du lịch và vui chơi giải trí để tạo giá trị gia tăng.

Để hỗ trợ mục tiêu này, Hà Nội ưu tiên đầu tư trọng điểm cho hệ thống đào tạo vận động viên thành tích cao. Bên cạnh các môn thế mạnh, thành phố cũng chú trọng bảo tồn và phát huy các môn thể thao dân tộc, gắn liền với cảnh quan văn hóa tại các địa phương có lợi thế du lịch.

Hà Nội lần đầu quy hoạch học viện golf ven sông. Ảnh minh họa

Quy hoạch các khu liên hợp thể thao tầm cỡ quốc tế

Hệ thống hạ tầng thể thao sẽ được phân bổ theo các cực tăng trưởng của Thủ đô. Cụ thể, thành phố sẽ nâng cấp Khu liên hợp thể thao quốc gia hiện hữu và xây dựng thêm một tổ hợp thể thao tầm cỡ quốc tế tại khu vực phía Bắc. Đây sẽ là nơi đăng cai các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và thể thao quy mô lớn.

Tại khu vực phía Tây, một trung tâm thể thao mới sẽ được hình thành để phục vụ nhu cầu của sinh viên các trường đại học và lực lượng lao động tại các khu công nghiệp. Đặc biệt, khu vực phía Nam Vành đai 4 sẽ xuất hiện Khu đô thị thể thao với hệ thống sân vận động, nhà thi đấu và trung tâm thể thao dưới nước hiện đại.

Nội dung được thể hiện rõ trong bản quy hoạch Thủ đô Hà Nội, tầm nhìn 100 năm.

Lần đầu quy hoạch học viện golf ven sông

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong đồ án quy hoạch lần này là việc nghiên cứu bố trí các sân golf và học viện đào tạo golf chuyên nghiệp. Các công trình này được định hướng đặt tại khu vực bãi sông Hồng, sông Đáy và sông Đuống, đảm bảo nguyên tắc không gây ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ và hành lang bảo vệ nguồn nước.

Ngoài ra, các khu vực đồi núi và vùng hồ cảnh quan ở phía Bắc, phía Tây và phía Nam thành phố cũng sẽ được khai thác để phát triển bộ môn này, gắn liền với các hành lang xanh và không gian tự nhiên.

Định hướng quy hoạch 8 khu thể thao trong hồ sơ dự thảo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Hoàn thiện thiết chế thể thao cơ sở

Song song với các công trình quy mô lớn, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao đời sống sức khỏe cộng đồng thông qua việc phủ kín mạng lưới thiết chế thể thao cơ sở. Theo đó, mỗi xã, phường dự kiến sẽ có tối thiểu hai công trình thể thao như sân vận động, bể bơi, nhà thi đấu hoặc khu luyện tập đa năng.

Thành phố cũng sẽ mở rộng phát triển các loại hình thể thao hiện đại như thể thao điện tử (e-sports), thể thao địa hình và thể thao học đường. Việc kết nối đồng bộ giữa hạ tầng, dịch vụ và du lịch được kỳ vọng sẽ nâng cao vị thế của Hà Nội trên bản đồ sự kiện quốc tế, đồng thời tạo ra một môi trường sống chất lượng cao cho người dân Thủ đô trong tương lai.