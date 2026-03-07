Quy hoạch Hà Nội 100 năm: Thiết lập mạng lưới 7 trung tâm outlet tại các cửa ngõ Đồ án Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm lần đầu đưa mô hình mua sắm outlet vào định hướng phát triển không gian thương mại, gắn liền với các đầu mối giao thông và logistics.

Trong đồ án Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm đang được trưng bày, Hà Nội lần đầu tiên định hình mạng lưới 7 trung tâm mua sắm outlet quy mô lớn. Thay vì tập trung vào khu vực nội đô, các trung tâm này được bố trí tại các cửa ngõ thành phố, đánh dấu bước chuyển dịch quan trọng trong kiến trúc thương mại và hạ tầng đô thị.

Phân bổ chiến lược 7 trung tâm outlet tại các cửa ngõ

Mô hình outlet – nơi cung cấp hàng hiệu với giá ưu đãi – vốn phổ biến tại các quốc gia phát triển, thường được đặt gần sân bay, đường cao tốc để kết hợp mua sắm và du lịch. Tại Hà Nội, việc quy hoạch các trung tâm này ở ngoại ô nhằm giảm áp lực hạ tầng cho khu vực trung tâm đô thị.

Nội dung được thể hiện rõ trong bản Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Mạng lưới 7 trung tâm outlet được phân bổ theo các hướng phát triển chính của Thủ đô:

Phía Đông: Khu vực Dương Xá, TP.Hà Nội.

Khu vực Dương Xá, TP.Hà Nội. Phía Bắc: Khu vực Đông Xuân, TP.Hà Nội.

Khu vực Đông Xuân, TP.Hà Nội. Phía Nam: Khu vực đô thị vệ tinh Phú Xuyên, TP.Hà Nội.

Khu vực đô thị vệ tinh Phú Xuyên, TP.Hà Nội. Phía Tây: Đây là khu vực tập trung mật độ cao nhất với 4 vị trí gồm Chúc Sơn, Thạch Hòa, Hiệp Thuận - Phụng Thượng và Đường Lâm, TP.Hà Nội.

Tích hợp hệ sinh thái thương mại và logistics

Quy hoạch mới không xem outlet là loại hình bán lẻ đơn lẻ mà là một phần của hệ sinh thái thương mại hiện đại. Các trung tâm này sẽ tích hợp cùng tổ hợp vui chơi giải trí và dịch vụ hỗ trợ xuất nhập cảnh tại các đầu mối giao thông liên tỉnh, liên vận quốc tế.

Các outlet sẽ được tích hợp cùng các tổ hợp mua sắm, vui chơi giải trí và dịch vụ hỗ trợ xuất nhập cảnh tại các đầu mối giao thông.

Định hướng này gắn chặt với mạng lưới logistics quy mô lớn gồm 4 trung tâm trọng điểm:

Trung tâm logistics Ngọc Hồi: 50ha.

Trung tâm logistics Nội Bài: 50ha.

Trung tâm logistics Giang Biên: 50ha.

Trung tâm logistics Phú Xuyên: 100ha.

Bên cạnh đó, khu vực Thường Tín - Phú Xuyên còn được quy hoạch thêm một trung tâm hội chợ triển lãm cấp vùng rộng khoảng 50ha, bổ trợ cho Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia tại Đông Anh.

Động lực phát triển không gian đô thị ngoại vi

Việc dịch chuyển các hoạt động bán lẻ quy mô lớn ra các cửa ngõ đô thị giúp Hà Nội hình thành mạng lưới thương mại quy mô vùng. Cách tiếp cận này không chỉ phù hợp với xu hướng phát triển đô thị quốc tế mà còn tạo động lực kinh tế mạnh mẽ cho các khu vực ngoại vi.

Hệ thống outlet được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến thu hút khách du lịch quốc tế và nội địa, đồng thời tối ưu hóa năng lực lưu thông hàng hóa thông qua chuỗi cung ứng hiện đại. Đây là bước đi chiến lược nhằm mở rộng không gian phát triển của Thủ đô trong tương lai.