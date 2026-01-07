Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Chuyển dịch sang mô hình chùm đô thị hướng tâm Đồ án quy hoạch Thủ đô xác định cấu trúc phát triển mới với 9 cực tăng trưởng và 9 trục động lực trên diện tích 3.359km2. Mô hình này kỳ vọng giảm áp lực nội đô và đưa Hà Nội trở thành thành phố toàn cầu vào năm 2065.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ định hướng phát triển đô thị đơn thuần mà còn đặt nền móng cho chiến lược phát triển dài hạn của toàn vùng trên diện tích hơn 3.359km2. Điểm nhấn của đồ án là xây dựng cấu trúc phát triển mới với 9 cực tăng trưởng chiến lược, 9 trung tâm đa chức năng và 9 trục động lực, tạo mạng lưới liên kết chặt chẽ giữa Hà Nội với các địa phương lân cận.

Theo UBND TP. Hà Nội, quy hoạch được xây dựng trên phạm vi toàn bộ 126 đơn vị hành chính cấp xã theo mô hình tổ chức mới, hướng tới một không gian phát triển thống nhất, đồng bộ và có khả năng thích ứng trong nhiều thập kỷ tới. Thay vì chỉ tập trung vào khu vực nội đô, quy hoạch mở rộng tầm nhìn ra toàn Vùng Thủ đô nhằm khai thác hiệu quả lợi thế của từng địa phương và phân bổ lại các nguồn lực phát triển.

Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đang được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội

Ba giai đoạn phát triển chiến lược đến năm 2065

Đồ án quy hoạch xác định các mục tiêu phát triển theo từng giai đoạn với những chỉ tiêu kinh tế - xã hội cụ thể, tập trung vào việc gia tăng quy mô nền kinh tế và thu nhập bình quân đầu người.

Đến năm 2035: Hà Nội đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 11% mỗi năm. Quy mô nền kinh tế dự kiến đạt khoảng 200 tỷ USD và GRDP bình quân đầu người vượt 18.800 USD.

Hà Nội đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 11% mỗi năm. Quy mô nền kinh tế dự kiến đạt khoảng 200 tỷ USD và GRDP bình quân đầu người vượt 18.800 USD. Đến năm 2045: Đây được xem là thời kỳ bứt phá khi Thủ đô hướng tới vị thế trung tâm đổi mới sáng tạo toàn cầu. Quy mô GRDP mục tiêu đạt 640 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người tối thiểu 42.000 USD, hoàn thiện mô hình đô thị nén và xanh.

Đây được xem là thời kỳ bứt phá khi Thủ đô hướng tới vị thế trung tâm đổi mới sáng tạo toàn cầu. Quy mô GRDP mục tiêu đạt 640 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người tối thiểu 42.000 USD, hoàn thiện mô hình đô thị nén và xanh. Đến năm 2065: Hà Nội phấn đấu gia nhập nhóm các thành phố toàn cầu với quy mô GRDP khoảng 1.920 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người trên 95.000 USD. Thành phố định hướng kiểm soát quy mô dân số không vượt quá 20 triệu người, trong khi hạ tầng đáp ứng được từ 22-25 triệu người.

Xóa bỏ tư duy đô thị đơn cực

Một trong những thay đổi quan trọng nhất của quy hoạch là tư duy tổ chức không gian phát triển, chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình tập trung sang phân tán có liên kết.

Chùm đô thị hướng tâm theo quy hoạch

Hà Nội sẽ từ bỏ mô hình phát triển đơn cực để chuyển sang cấu trúc chùm đô thị hướng tâm. Trong đó, khu vực trung tâm giữ vai trò hạt nhân kết nối và dẫn dắt. Mô hình này hướng tới sự phân bổ hợp lý dân cư và việc làm, từ đó giảm tải áp lực hạ tầng cho khu vực nội đô hiện hữu.

Mạng lưới liên kết các địa phương trong Vùng Thủ đô

Theo định hướng, các địa phương lân cận sẽ đảm nhận những chức năng chuyên biệt, hình thành mạng lưới bổ trợ thay vì cạnh tranh trực tiếp:

Phía Bắc: Tỉnh Thái Nguyên được định hướng trở thành trung tâm y tế và giáo dục chất lượng cao, chia sẻ nhu cầu đào tạo nhân lực cho toàn vùng.

Tỉnh Thái Nguyên được định hướng trở thành trung tâm y tế và giáo dục chất lượng cao, chia sẻ nhu cầu đào tạo nhân lực cho toàn vùng. Phía Đông Bắc: Tỉnh Bắc Ninh phát triển chuỗi đô thị công nghiệp - dịch vụ, tập trung vào công nghiệp văn hóa và logistics.

Tỉnh Bắc Ninh phát triển chuỗi đô thị công nghiệp - dịch vụ, tập trung vào công nghiệp văn hóa và logistics. Phía Đông Nam: Khu vực Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên phát triển đô thị sinh thái, kết nối với phía Đông Hà Nội qua hành lang sông Bắc Hưng Hải. Các khu vực Mỹ Hào và Phố Nối tiếp tục là trung tâm công nghiệp dọc Quốc lộ 5.

Khu vực Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên phát triển đô thị sinh thái, kết nối với phía Đông Hà Nội qua hành lang sông Bắc Hưng Hải. Các khu vực Mỹ Hào và Phố Nối tiếp tục là trung tâm công nghiệp dọc Quốc lộ 5. Phía Nam: Khu vực Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam hình thành chuỗi đô thị - công nghiệp liên kết với Phú Xuyên, TP. Hà Nội. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam đóng vai trò trung tâm y tế và dịch vụ cửa ngõ phía Nam.

Khu vực Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam hình thành chuỗi đô thị - công nghiệp liên kết với Phú Xuyên, TP. Hà Nội. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam đóng vai trò trung tâm y tế và dịch vụ cửa ngõ phía Nam. Phía Tây: Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc phát triển đô thị nghỉ dưỡng; Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc là cửa ngõ công nghiệp ô tô, kết nối với Mê Linh và Sóc Sơn, TP. Hà Nội. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ giữ vai trò trung tâm du lịch văn hóa - tâm linh.

Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc phát triển đô thị nghỉ dưỡng; Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc là cửa ngõ công nghiệp ô tô, kết nối với Mê Linh và Sóc Sơn, TP. Hà Nội. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ giữ vai trò trung tâm du lịch văn hóa - tâm linh. Phía Đông: TP. Hải Phòng giữ vai trò đô thị trung chuyển chiến lược và trung tâm logistics toàn vùng.

Việc hình thành mô hình chùm đô thị hướng tâm sẽ tạo sự phân công chức năng rõ ràng giữa Hà Nội và các đô thị vệ tinh, từng bước giải quyết bài toán quá tải hạ tầng và mở rộng dư địa phát triển bền vững cho toàn Vùng Thủ đô.

Thông tin dự án và các chỉ tiêu kinh tế có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền trong từng giai đoạn.