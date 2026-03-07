Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Thiết lập mạng lưới 14 đô thị đa trung tâm Thủ đô Hà Nội định hình cấu trúc phát triển mới với 14 đô thị trên quy mô hơn 176.700ha, ưu tiên mở rộng về phía Tây và phía Nam dựa trên hạ tầng giao thông TOD.

Hà Nội đang thực hiện bước chuyển chiến lược từ mô hình đô thị đơn cực sang cấu trúc đa trung tâm với việc hình thành mạng lưới 14 đô thị chuyên biệt. Theo Đồ án Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và định hướng không gian đến năm 2125, hệ thống này sẽ bao phủ hơn 176.700ha đất, tương đương 52% diện tích tự nhiên của thành phố vào năm 2045.

Thay đổi tư duy phát triển: Từ đơn cực sang mạng lưới đa trung tâm

Trong nhiều thập kỷ, sự phát triển của Hà Nội chủ yếu tập trung vào khu vực nội đô lịch sử và các vành đai mở rộng. Tuy nhiên, quy hoạch mới xác lập lộ trình tái cấu trúc toàn diện không gian phát triển. Mục tiêu trọng tâm là phân bổ lại dân cư, việc làm và các cực tăng trưởng trên phạm vi toàn thành phố để giảm áp lực cho khu vực lõi.

Hà Nội quy hoạch dự kiến 14 vị trí đô thị trong tương lai. Đồ họa minh họa

Đến năm 2065, quy mô đất đô thị dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng lên khoảng 201.060ha, chiếm gần 60% diện tích tự nhiên. Mạng lưới 14 đô thị này không chỉ là sự gia tăng về số lượng mà còn là sự phân định rõ ràng về vai trò, chức năng và khả năng liên kết thông qua hệ thống giao thông hiện đại.

Phía Tây và phía Nam là hai trục động lực chính

Không gian đô thị tương lai của Hà Nội ghi nhận sự mở rộng mạnh mẽ nhất về hai hướng chiến lược. Khu vực phía Tây được quy hoạch 6 đô thị, trong đó Hòa Lạc giữ vai trò hạt nhân đổi mới sáng tạo. Với diện tích khoảng 10.099ha, khu vực Hòa Lạc được định hướng trở thành trung tâm khoa học - công nghệ, giáo dục chất lượng cao, dự kiến thu hút khoảng 800.000 dân vào năm 2045.

Tại phía Nam, thành phố định hướng phát triển 4 đô thị gồm: Đô thị Olympic, khu vực Thường Tín - Phú Xuyên, khu vực Vân Đình - Đại Nghĩa và đô thị dọc Quốc lộ 1A. Đây được xác định là cửa ngõ giao thương mới, gắn liền với các hành lang logistics, đường sắt tốc độ cao và sân bay quốc tế thứ hai của Vùng Thủ đô.

Mô hình TOD và Đô thị Olympic

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất là sự xuất hiện của Đô thị Olympic ở phía Nam với quy mô gần 14.000ha. Khu vực này không chỉ là trung tâm thể thao mà còn là hình mẫu phát triển theo mô hình TOD (Transit-Oriented Development) – lấy giao thông công cộng làm hạt nhân.

Đô thị Olympic và TOD sẽ dẫn dắt quá trình mở rộng không gian. Ảnh minh họa

Hà Nội dự kiến xây dựng mạng lưới đường sắt đô thị dài khoảng 979km, từ đó hình thành hàng trăm điểm TOD các cấp. Tại các khu vực gần đầu mối giao thông, quy hoạch ưu tiên tăng tỷ lệ công trình cao tầng, mở rộng không gian công cộng và cây xanh, nhằm giảm sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.

Trục sông Hồng và chiến lược dự trữ quỹ đất

Mặc dù mở rộng về các cực mới, khu vực hữu ngạn sông Hồng vẫn duy trì vị thế là trung tâm chính trị, hành chính và tài chính. Thành phố sẽ tập trung bảo tồn nội đô lịch sử và nghiên cứu hình thành trung tâm tài chính mới. Đặc biệt, không gian hai bên sông Hồng sẽ trở thành trục cảnh quan - văn hóa - sinh thái chủ đạo với quy mô dân số khoảng 1,2 triệu người vào năm 2045.

Hà Nội đang đứng trước thời khắc lịch sử khi bước vào cuộc tái thiết quy mô lớn. Ảnh minh họa

Để đảm bảo phát triển bền vững, Hà Nội đã thiết lập quỹ đất dự phòng khoảng 3.000ha tại 10 vị trí chiến lược như khu vực cầu Thăng Long, Nhật Tân, Tứ Liên và các nút giao vành đai lớn. Ngoài ra, khoảng 17.000ha đất tại phía Nam, phía Tây và khu vực Mê Linh cũng được đưa vào diện dự trữ phát triển đô thị cho các giai đoạn sau.

Bản đồ quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội.

Việc định hình mạng lưới 14 đô thị kết nối bằng metro và các trục giao thông chiến lược được kỳ vọng sẽ tạo ra một cấu trúc đô thị cân bằng, giúp Hà Nội giải quyết các bài toán về quá tải hạ tầng và tạo dư địa tăng trưởng trong nhiều thập kỷ tới.