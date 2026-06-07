Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Xây dựng Thủ đô xanh và hạnh phúc Hà Nội chính thức công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, đặt mục tiêu trở thành một trong những thành phố hạnh phúc hàng đầu thế giới vào năm 2065 với môi trường sống bền vững.

Việc Hà Nội chính thức công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm thông qua mô hình 4D đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị. Bản quy hoạch không chỉ định hình không gian vật lý mà còn xác lập lộ trình đưa Hà Nội trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa và khoa học hàng đầu khu vực.

Mục tiêu chiến lược đến năm 2065

Theo định hướng quy hoạch, đến năm 2065, Hà Nội hướng tới vị thế một trong những thủ đô hạnh phúc nhất thế giới. Các chỉ số đo lường chính bao gồm Chỉ số Phát triển Con người (HDI) cao, thu nhập bình quân đầu người lớn và một môi trường sống bền vững. Quy hoạch xác định mô hình phát triển dựa trên ba trụ cột: Văn hiến - Văn minh - Hiện đại.

Hà Nội công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm thông qua mô hình 4D để người dân trực tiếp tham quan.

Định nghĩa đô thị hạnh phúc trong quy hoạch mới

Đô thị hạnh phúc theo tầm nhìn 100 năm của Hà Nội không chỉ dừng lại ở những công trình hạ tầng hiện đại hay các tòa nhà cao tầng. Trọng tâm của quy hoạch là khả năng tạo ra môi trường giúp con người phát triển toàn diện. Điều này bao gồm:

Việc làm và thu nhập: Đảm bảo sự ổn định kinh tế cho cư dân.

Đảm bảo sự ổn định kinh tế cho cư dân. Dịch vụ công: Tiếp cận dễ dàng với giáo dục, y tế chất lượng cao.

Tiếp cận dễ dàng với giáo dục, y tế chất lượng cao. Giao thông: Ưu tiên hệ thống giao thông công cộng thuận tiện và kết nối xanh.

Ưu tiên hệ thống giao thông công cộng thuận tiện và kết nối xanh. Không gian sống: Tăng cường mật độ cây xanh và các không gian sinh hoạt cộng đồng.

KTS Phạm Thanh Tùng - Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhận định, đô thị là một cơ thể sống luôn vận động. Để phát triển bền vững, quy hoạch cần bảo tồn các giá trị cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử và các lớp trầm tích văn hóa đặc trưng của Hà Nội.

Bản sắc văn hóa là linh hồn của đô thị

Quy hoạch tầm nhìn 100 năm nhấn mạnh vai trò của văn hóa đô thị như một giá trị vô hình nhưng quyết định chất lượng sống. Việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị được xem là lộ trình dài hơi, cần sự đồng thuận của cộng đồng và vai trò dẫn dắt của chính quyền.

Văn hóa và bản sắc là yếu tố cốt lõi trong quy hoạch phát triển bền vững của Thủ đô.

Các chuyên gia cho rằng, kiến trúc và quy hoạch phải mang tính nhân văn, không can thiệp thô bạo làm mất đi bản sắc vốn có của các khu vực lâu đời. Những dự án "đáng sống" trong tương lai phải là sự kết hợp hài hòa giữa di sản truyền thống và lối sống hiện đại, đảm bảo tính an toàn và tiện lợi cho cộng đồng.

Tuy nhiên, từ mô hình sa bàn đến thực tế đời sống là một chặng đường dài. Sự thành công của quy hoạch tầm nhìn 100 năm phụ thuộc lớn vào quyết tâm tổ chức thực hiện, nhằm chuyển hóa các định hướng chiến lược thành những thay đổi cụ thể, nâng cao chất lượng sống cho mỗi người dân Hà Nội.

* Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch từ cơ quan chức năng.