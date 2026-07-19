Quy hoạch hạ tầng 2026: Đồng Tháp lập 82 đồ án chung và Cần Thơ điều chỉnh 21 vị trí then chốt Đồng Tháp, Cần Thơ, Tây Ninh và TP.HCM đồng loạt công bố các điều chỉnh quy hoạch quan trọng về đô thị và công nghiệp, mở ra giai đoạn phát triển hạ tầng mới.

Trong tuần qua, hàng loạt địa phương tại khu vực phía Nam và Hà Nội đã công bố các quyết định quy hoạch mang tính chiến lược. Những động thái này không chỉ cụ thể hóa định hướng phát triển không gian đô thị đến năm 2030 mà còn tạo khung pháp lý quan trọng cho các dự án hạ tầng và bất động sản công nghiệp quy mô lớn.

Đồng Tháp: Thiết lập 82 quy hoạch chung và mở rộng 5 khu công nghiệp

Đồng Tháp đang đẩy mạnh thực hiện Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trọng tâm của kế hoạch này là việc lập 82 quy hoạch chung, bao gồm 21 đồ án đô thị và 61 đồ án xã nông thôn. Đây được xem là bước đi then chốt nhằm thúc đẩy tiến trình đô thị hóa bền vững tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo định hướng, 21 quy hoạch đô thị tỷ lệ 1/10.000 sẽ tập trung vào việc mở rộng 6 đô thị trung tâm gồm Mỹ Tho, Cao Lãnh, Hồng Ngự, Sa Đéc, Cai Lậy, Gò Công và phát triển 15 đô thị mới như Tân Hồng, Tràm Chim, Cái Bè. Đáng chú ý, tỉnh đang nghiên cứu phương án dịch chuyển trung tâm hành chính về khu vực Cái Bè – Cai Lậy sau năm 2030 nhằm hình thành mô hình đô thị đa cực, tận dụng tối đa lợi thế kinh tế sông nước và logistics.

Đồng Tháp triển khai 82 quy hoạch chung nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển không gian đô thị bền vững.

Bên cạnh quy hoạch đô thị, Đồng Tháp cũng vừa giao Ban Quản lý Khu kinh tế lập quy hoạch phân khu cho 5 khu công nghiệp (KCN) mới với tổng diện tích hơn 1.560 ha. Các dự án bao gồm: Tân Phước 3 (450 ha), Tân Phước 4 (440 ha) tại Hưng Thạnh; Tân Phước 5 (270 ha); Gò Công (200 ha) tại Gia Thuận và Mỹ Phước (200 ha) tại Tân Phước 1.

Khu vực Tân Phước được xác định sẽ trở thành vùng kinh tế động lực về công nghiệp chế biến nông thủy sản. Với mục tiêu sở hữu 24 KCN vào năm 2030, Đồng Tháp đang nỗ lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang hướng công nghiệp xanh và hiện đại.

Hệ thống khu công nghiệp mới tại Tân Phước được kỳ vọng tạo xung lực cho kinh tế công nghiệp và logistics.

Tây Ninh: Sẵn sàng quỹ đất sạch cho 52 dự án công nghiệp ưu tiên

Tây Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn FDI với hệ thống 34 KCN đã đủ điều kiện hoạt động. Hiện tại, tỉnh còn khoảng 1.400 ha đất sạch sẵn sàng bàn giao cho các nhà đầu tư. Theo lộ trình 2026-2030, địa phương này ưu tiên thu hút đầu tư vào 52 dự án công nghiệp trọng điểm.

Các dự án nổi bật bao gồm cụm Thạnh Lợi (1.949 ha) và siêu dự án Thạnh Đức với quy mô hơn 5.300 ha, tích hợp mô hình KCN - đô thị - dịch vụ. Với lợi thế tiếp giáp TP.HCM và hệ thống cửa khẩu quốc tế, Tây Ninh đang hướng tới mục tiêu phát triển công nghiệp thông minh, thu hút các tập đoàn lớn trong lĩnh vực sản xuất và năng lượng sạch.

Cần Thơ: Điều chỉnh 2.150 ha tại 21 vị trí chiến lược

Cần Thơ đã chính thức phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung tại 21 vị trí trên địa bàn 12 phường/xã. Tổng diện tích điều chỉnh đạt khoảng 2.150 ha, tập trung tại các khu vực như Cái Răng - Hưng Phú (93,77 ha), Long Tuyền (283 ha) và Phước Thới (255 ha).

Nội dung điều chỉnh chủ yếu xoay quanh việc chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp, cây xanh sang đất phát triển hỗn hợp, dịch vụ công cộng và nhà ở xã hội. Việc này nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp lý, tạo điều kiện triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật và y tế cấp thiết cho đô thị loại I duy nhất tại khu vực miền Tây.

Cần Thơ điều chỉnh quy hoạch tại 21 vị trí nhằm bổ sung hạ tầng kỹ thuật và thúc đẩy các dự án nhà ở xã hội.

TP.HCM và Hà Nội: Tầm nhìn quy hoạch dài hạn và đô thị TOD

TP.HCM đang trong giai đoạn lấy ý kiến cộng đồng về Dự thảo Quy hoạch tổng thể đến năm 2050, tầm nhìn 100 năm. Với quy mô dân số dự báo đạt 23 triệu người vào năm 2050, thành phố sẽ phát triển theo mô hình đa cực "5 cực - 5 liên kết". Điểm nhấn kỹ thuật là hệ thống đường sắt đô thị (Metro) dài 1.100 km, đóng vai trò trục xương sống cho phát triển đô thị theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng).

Dự thảo quy hoạch TP.HCM hướng tới mô hình siêu đô thị xanh và thông minh với hệ thống Metro xuyên suốt.

Tại Hà Nội, quy hoạch chi tiết 1/500 cho Khu đô thị Bắc Hồng (gần 350 ha) tại Quang Minh và Phúc Thịnh cũng đã được phê duyệt. Dự án nằm gần sân bay Nội Bài, được định hướng phát triển theo mô hình đô thị thông minh, khai thác cảnh quan sông Cà Lồ. Quy hoạch dành 87,7 ha cho đất ở (chủ yếu là nhà thấp tầng) và hơn 50 ha cho cây xanh, nhằm tạo lập không gian sống hiện đại tại cửa ngõ hàng không phía Bắc Thủ đô.

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