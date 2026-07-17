Quy hoạch hạ tầng công nghiệp Tây Ninh 2026-2030: Quỹ đất 10.000ha và 52 dự án ưu tiên Tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh phát triển 52 dự án khu công nghiệp ưu tiên giai đoạn 2026-2030, hướng tới mô hình sinh thái và công nghệ cao với quỹ đất sạch sẵn có dồi dào.

Tỉnh Tây Ninh đang khẳng định vị thế là một trong những trung tâm tăng trưởng công nghiệp nổi bật tại vùng Đông Nam Bộ. Với chiến lược phát triển hạ tầng đồng bộ và quỹ đất công nghiệp quy mô lớn, địa phương này đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Hiện trạng hệ thống khu công nghiệp tại tỉnh Tây Ninh

Tính đến nay, tỉnh Tây Ninh có 34 khu công nghiệp (KCN) đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư với tổng diện tích quy hoạch hơn 10.000 ha. Trong đó, quỹ đất công nghiệp cho thuê đạt trên 7.300 ha, tỷ lệ lấp đầy hiện đạt khoảng 68,55% (tương ứng hơn 5.000 ha). Đáng chú ý, tỉnh vẫn còn gần 1.400 ha đất sạch đã hoàn thiện giải phóng mặt bằng, sẵn sàng bàn giao ngay cho các nhà đầu tư.

Toàn tỉnh hiện có khoảng 46-48 KCN được thành lập với tổng diện tích quy hoạch dao động từ 13.900 đến 14.800 ha. Trong số này, 28 KCN đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật với quy mô gần 8.000 ha. Ngoài ra, có 4 KCN đủ điều kiện khác (khoảng 2.283 ha) và 14 KCN đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng (hơn 3.707 ha). Nhiều khu vực ghi nhận tỷ lệ lấp đầy ấn tượng, đạt từ 80-100%.

Danh mục 52 dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030

Một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển là việc UBND tỉnh ban hành Quyết định số 8619/QĐ-UBND ngày 21/5/2026. Quyết định này công bố danh mục 52 khu công nghiệp ưu tiên thu hút đầu tư trong giai đoạn 2026-2030, chiếm phần lớn trong tổng số 83 dự án hạ tầng công nghiệp trọng điểm của tỉnh.

Nổi bật trong danh mục này là cụm KCN Thạnh Lợi với 5 dự án thành phần, tổng diện tích lên tới 1.949 ha, hiện đang khẩn trương hoàn thiện quy hoạch phân khu. Nhiều dự án khác có quy mô từ 400-500 ha được quy hoạch tại các vị trí chiến lược, tiếp giáp đường Vành đai 3 TP.HCM, các tuyến cao tốc và cửa khẩu quốc tế. Tỉnh cam kết tạo điều kiện tối đa về thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kết nối bên ngoài hàng rào dự án.

Siêu dự án Thạnh Đức và định hướng công nghiệp công nghệ cao

Tỉnh Tây Ninh đang đẩy nhanh tiến độ triển khai chuỗi đô thị - công nghiệp Thạnh Đức với quy mô khổng lồ hơn 5.300 ha. Dự án bao gồm 6 KCN (khoảng 2.725 ha) và 5 khu đô thị - dịch vụ phụ trợ. Trong đó, KCN Thạnh Đức 1 quy mô 500 ha dự kiến sẽ khởi công vào Quý II/2026, đóng vai trò hạt nhân cho Khu phức hợp Mộc Bài Xuyên Á rộng gần 5.500 ha.

Bên cạnh đó, một số dự án lớn khác cũng đang được chú trọng:

KCN Hiệp Thạnh: Giai đoạn 1 có quy mô gần 500 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng, định hướng thu hút các ngành công nghệ sạch và logistics.

Giai đoạn 1 có quy mô gần 500 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng, định hướng thu hút các ngành công nghệ sạch và logistics. KCN Prodezi: Quy mô 400 ha, đang thực hiện chuyển đổi sang mô hình KCN sinh thái đầu tiên của tỉnh, ưu tiên kinh tế tuần hoàn.

Quy mô 400 ha, đang thực hiện chuyển đổi sang mô hình KCN sinh thái đầu tiên của tỉnh, ưu tiên kinh tế tuần hoàn. KCN công nghệ cao tại Xã Hưng Thuận: Định hướng thu hút các ngành sản xuất giá trị cao như linh kiện máy bay, ô tô điện, chất bán dẫn và vi mạch.

Hệ thống cụm công nghiệp và hạ tầng kết nối

Song song với các KCN lớn, tỉnh quy hoạch 108 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích hơn 6.228 ha. Hiện có khoảng 54 cụm (3.443 ha) đang trong quá trình xúc tiến đầu tư. Khoảng 22-24 CCN đang hoạt động ổn định với tỷ lệ lấp đầy từ 81-92%, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương.

Về hạ tầng giao thông, tỉnh đã thực hiện chi trả hơn 9.190 tỷ đồng tiền bồi thường cho các dự án giao thông trọng điểm. Riêng khu vực các xã như Phường An Tịnh, Phường Gia Lộc, Xã Phước Thạnh và các vùng lân cận đã nhận gần 3.000 tỷ đồng để triển khai tuyến cao tốc kết nối vùng.

Triển vọng và thách thức

Nhờ vị trí giáp ranh TP.HCM và kết nối xuyên biên giới qua các cửa khẩu quốc tế, tỉnh Tây Ninh đã thu hút tổng vốn FDI lũy kế vượt 17 tỷ USD. Tỉnh đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số, ưu tiên phát triển công nghiệp xanh, thông minh và tích hợp logistics hiện đại.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn đối mặt với một số thách thức về tiến độ giải phóng mặt bằng và các thủ tục pháp lý phức tạp. Chính quyền địa phương đang quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn này để đảm bảo lộ trình phát triển đã đề ra, tạo môi trường đầu tư minh bạch và bền vững cho doanh nghiệp.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch và tiến độ dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh của cơ quan chức năng. Nhà đầu tư cần xác minh pháp lý chi tiết trước khi thực hiện giao dịch.