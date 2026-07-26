Quy hoạch hạ tầng giao thông liên vùng: Lấy ý kiến tuyến metro TP.HCM - Bình Dương và cao tốc CT.33 Loạt dự án quy mô lớn như tuyến đường sắt đô thị nối TP.HCM với Bình Dương, cao tốc CT.33, Vành đai 4 và nâng cấp Quốc lộ 1 đang được tăng tốc triển khai nhằm thúc đẩy liên kết vùng.

Hệ thống hạ tầng giao thông tại các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long đang chuyển mình mạnh mẽ với hàng loạt dự án kết nối liên vùng. Việc đẩy nhanh quy hoạch và xây dựng các tuyến cao tốc, metro, vành đai và đường kết nối sân bay không chỉ giảm áp lực ùn tắc mà còn tạo định hướng phát triển không gian đô thị, công nghiệp và dịch vụ logistics trong giai đoạn tới.

Lấy ý kiến cộng đồng về tuyến metro hơn 35km nối TP.HCM và Bình Dương

UBND phường Bến Thành (TP.HCM) đang triển khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư về hướng tuyến và vị trí các công trình thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 (Thủ Dầu Một - TP.HCM). Việc tham vấn nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và thu nhận đóng góp từ các cơ quan, tổ chức cùng người dân chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dự án.

Tuyến metro này có tổng chiều dài khoảng 35,1km, đi qua 18 phường gồm: Bình Dương, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Thuận An, Thuận Giao, Lái Thiêu, Bình Hòa, Tam Bình, Hiệp Bình, Bình Lợi Trung, Bình Quới, Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Sài Gòn, Xuân Hòa, Bến Thành và Bàn Cờ.

Thông số kỹ thuật và phương án quy hoạch của tuyến bao gồm:

Điểm đầu: Nhà ga S5 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), nằm trên địa bàn phường Bình Dương.

Nhà ga S5 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), nằm trên địa bàn phường Bình Dương. Điểm cuối: Nhà ga Tao Đàn thuộc tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), nằm trên địa bàn phường Bến Thành.

Nhà ga Tao Đàn thuộc tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), nằm trên địa bàn phường Bến Thành. Quy mô ga: Dự kiến xây dựng 24 nhà ga, trong đó có 13 ga ngầm và 11 ga trên cao.

Dự kiến xây dựng 24 nhà ga, trong đó có 13 ga ngầm và 11 ga trên cao. Vận tốc thiết kế: Đạt 110 km/h đối với đoạn đi trên cao và 90 km/h đối với các đoạn đi ngầm.

Đạt 110 km/h đối với đoạn đi trên cao và 90 km/h đối với các đoạn đi ngầm. Cơ sở phụ trợ: Quy hoạch depot Hiệp Bình Phước rộng khoảng 33ha tại khu vực Tam Bình và Hiệp Bình.

Nghiên cứu dự án cao tốc CT.33 quy mô gần 94.000 tỷ đồng

HĐND tỉnh Vĩnh Long đã thống nhất giao UBND tỉnh làm cơ quan có thẩm quyền đảm nhận việc nghiên cứu, chuẩn bị triển khai dự án cao tốc CT.33 theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án được kỳ vọng mở ra hành lang giao thông ven biển hoàn chỉnh cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án cao tốc CT.33 có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 150,1km, điểm đầu tại nút giao giữa cao tốc Bến Lức – Long Thành với Quốc lộ 50, điểm cuối kết nối vào cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Lộ trình tuyến đi qua các địa phương TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 93.809 tỷ đồng.

Phương án đầu tư được đề xuất phân kỳ làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Xây dựng mới khoảng 71,1km (trong đó hơn 53km qua Vĩnh Long và gần 18km qua Cần Thơ) với tổng vốn sơ bộ 41.436 tỷ đồng theo hợp đồng BOT.

Xây dựng mới khoảng 71,1km (trong đó hơn 53km qua Vĩnh Long và gần 18km qua Cần Thơ) với tổng vốn sơ bộ 41.436 tỷ đồng theo hợp đồng BOT. Giai đoạn 2: Tiếp tục hoàn thiện 79km còn lại sau năm 2030 dựa trên khả năng cân đối nguồn vốn.

Hình thành trục kết nối Long Xuyên - Rạch Giá theo mô hình TOD

Nhằm phục vụ hạ tầng APEC 2027 và thúc đẩy giao thương khu vực miền Tây, tuyến đường kết nối Long Xuyên - Rạch Giá dài khoảng 53km đang được đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị. Tuyến có điểm đầu tại nút giao Lạc Hồng (phường Rạch Giá) và điểm cuối nối vào đường tránh Long Xuyên (phường Long Xuyên).

Tuyến đường được quy hoạch mặt cắt ngang rộng tới 80m. Quỹ đất hai bên đường được định hướng dự trữ cho giai đoạn 2 để phát triển đường sắt đô thị theo mô hình phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng (TOD), giúp tối ưu hóa giá trị sử dụng đất và thu hút nguồn lực đầu tư.

Đẩy mạnh các tuyến giao thông phụ trợ và nâng cấp Quốc lộ 1

Bên cạnh các dự án trục chính, các địa phương cũng đang chủ động triển khai các tuyến đường kết nối nội vùng và liên tỉnh:

Đường Vành đai 4 qua Đồng Nai: Đề xuất ưu tiên thi công 3 đoạn qua các xã Xuân Đường, Xuân Quế và Bình An do đã có sẵn mặt bằng sạch từ đất trồng cao su. Đoạn tuyến qua Đồng Nai dài 46km với tổng mức đầu tư xây dựng và giải phóng mặt bằng vượt 26.000 tỷ đồng.

Đề xuất ưu tiên thi công 3 đoạn qua các xã Xuân Đường, Xuân Quế và Bình An do đã có sẵn mặt bằng sạch từ đất trồng cao su. Đoạn tuyến qua Đồng Nai dài 46km với tổng mức đầu tư xây dựng và giải phóng mặt bằng vượt 26.000 tỷ đồng. Đường ĐT.877C tại Đồng Tháp: Đã phê duyệt dự án thành phần 2 với chiều dài 38,3km, tổng mức đầu tư hơn 2.250 tỷ đồng. Tuyến nối từ Quốc lộ 1 (xã Châu Thành) đến Quốc lộ 50 (phường Sơn Qui), thiết kế tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc 60-80 km/h.

Đã phê duyệt dự án thành phần 2 với chiều dài 38,3km, tổng mức đầu tư hơn 2.250 tỷ đồng. Tuyến nối từ Quốc lộ 1 (xã Châu Thành) đến Quốc lộ 50 (phường Sơn Qui), thiết kế tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc 60-80 km/h. Nâng cấp Quốc lộ 1: Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất chi hơn 10.650 tỷ đồng để mở rộng 70km thuộc các đoạn tuyến tránh qua 8 tỉnh, thành phố gồm Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long. Dự kiến công trình khởi công vào quý 3/2027 và hoàn thành đầu năm 2030.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch, quy mô và tiến độ các dự án hạ tầng giao thông có thể được điều chỉnh theo các quyết định chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.