Quy hoạch hạ tầng giao thông phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình: Chi tiết tuyến đường TD07 mới Phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình sẽ triển khai tuyến đường TD07 dài 4,7 km kết nối khu vực phía đông và bắc qua sông Châu Giang theo quy hoạch tỉnh đến năm 2030.

Phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình đang đứng trước những thay đổi lớn về hạ tầng giao thông theo định hướng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Với vị trí chiến lược và quỹ đất tiềm năng, việc phát triển các tuyến đường mới được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.

Tổng quan vị trí và hiện trạng hạ tầng phường Liêm Tuyền

Phường Liêm Tuyền có tổng diện tích tự nhiên 21,44 km² với quy mô dân số đạt 27.781 người. Về mặt địa lý, phường nằm về phía bắc của tỉnh Ninh Bình, cách trung tâm hành chính tỉnh (phường Hoa Lư) khoảng 38 km và cách thủ đô Hà Nội khoảng 62 km.

Hiện nay, mạng lưới giao thông tại khu vực này đã hình thành các trục xương sống quan trọng bao gồm: Cao tốc 01, Quốc lộ 37B, Quốc lộ 21B, cùng các tuyến đường tỉnh như ĐT 9712, ĐT 491 và tuyến nối cao tốc. Đây là nền tảng quan trọng giúp phường kết nối thuận tiện với các vùng kinh tế trọng điểm lân cận.

Chi tiết tuyến đường TD07 sắp mở theo quy hoạch

Theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Ninh Bình, trong tương lai, phường Liêm Tuyền sẽ có thêm một số tuyến đường mới. Đáng chú ý nhất là tuyến đường ký hiệu TD07, đóng vai trò kết nối trục dọc phía đông của phường.

Cụ thể, tuyến đường TD07 được quy hoạch chạy dọc qua địa bàn phía đông của phường Liêm Tuyền với tổng chiều dài khoảng 4,7 km. Điểm nhấn kỹ thuật của tuyến đường này là thiết kế có một đầu bắc qua sông Châu Giang, giúp mở rộng không gian phát triển về phía bắc và tăng cường khả năng liên kết vùng.

Phường Liêm Tuyền trên bản đồ Google vệ tinh. (Ảnh chụp màn hình từ Google vệ tinh).

Việc xác định các tuyến đường này được căn cứ theo sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình, đảm bảo tính đồng bộ với mạng lưới giao thông toàn tỉnh trong tầm nhìn dài hạn đến năm 2050.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi phường Liêm Tuyền trong tương lai theo sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

Lưu ý: Thông tin về các tuyến đường và dự án hạ tầng có thể thay đổi tùy theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng trong từng giai đoạn triển khai thực tế.