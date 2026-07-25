Quy hoạch hạ tầng giao thông xã Phú Long tỉnh Ninh Bình: Tuyến đường trục động lực sẽ mở Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, xã Phú Long (Ninh Bình) sẽ mở mới tuyến đường trục động lực dài 1,5 km chạy qua khu vực phía tây bắc địa bàn.

Xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình là địa bàn miền núi nằm về phía tây nam tỉnh, có tổng diện tích 74,79 km² và quy mô dân số 13.685 người. Căn cứ theo sơ đồ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương này sẽ có thêm các tuyến đường mới được mở nhằm hoàn thiện mạng lưới kết nối, đáng chú ý nhất là tuyến đường trục động lực.

Vị trí và kết nối giao thông hiện hữu xã Phú Long

Về vị trí địa lý, xã Phú Long nằm cách trung tâm hành chính tỉnh Ninh Bình (phường Hoa Lư) khoảng 33 km và cách Thủ đô Hà Nội khoảng 116 km. Mạng lưới giao thông hiện hữu chạy qua địa bàn xã đã hình thành một số tuyến huyết mạch quan trọng như Quốc lộ 45, Đường tỉnh 492, đường Phùng Thượng, tuyến Cúc Phương - Bái Đính và tuyến Đông - Tây.

Xã Phú Long trên bản đồ Google vệ tinh.

Nhờ hệ thống đường giao thông chính sẵn có, việc bổ sung thêm các trục đường mới theo quy hoạch sẽ gia tăng khả năng giao thương và rút ngắn thời gian di chuyển từ xã Phú Long đến các khu vực lân cận.

Chi tiết tuyến đường trục động lực dự kiến mở theo quy hoạch

Theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, xã Phú Long sẽ đón nhận thêm tuyến đường trục động lực mới. Tuyến đường này được định hướng phát triển nhằm kết nối liên vùng và tạo đà phát triển kinh tế cho các vùng lân cận.

Trong phạm vi địa bàn xã Phú Long, tuyến đường sẽ chạy ngang qua khu vực phía tây bắc, đi qua đoạn gần nhà văn hoá thôn Ao Lươn. Tổng chiều dài của đoạn đường mở mới này nằm trong địa phận xã là khoảng 1,5 km.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi xã Phú Long trong tương lai theo sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

Lưu ý cho người dân và nhà đầu tư

Bên cạnh việc theo dõi các đồ án phát triển hạ tầng, người dân và các nhà đầu tư cần lưu ý rằng thông tin quy hoạch giao thông có thể điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình thực tế và tiến độ phê duyệt của cơ quan chức năng ở từng giai đoạn. Trước khi thực hiện các giao dịch liên quan đến bất động sản quanh khu vực tuyến đường mở mới, người mua cần chủ động xác minh tính pháp lý và ranh giới quy hoạch chi tiết tại địa phương.