Quy hoạch hạ tầng giao thông xã Thanh Sơn, Ninh Bình: Chi tiết tuyến đường trục động lực dài 3 km Xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình được quy hoạch tuyến đường trục động lực dài khoảng 3 km nhằm nâng cao khả năng kết nối liên vùng giai đoạn 2021-2030.

Theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, hệ thống hạ tầng giao thông tại xã Thanh Sơn sẽ nhận được sự đầu tư mở rộng đáng kể. Đáng chú ý nhất là dự án tuyến đường trục động lực mới nhằm nâng cao năng lực vận tải và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Tổng quan về vị trí và hạ tầng giao thông xã Thanh Sơn

Xã Thanh Sơn nằm ở phía tây của tỉnh Ninh Bình, sở hữu diện tích tự nhiên 35,69 km² với quy mô dân số ghi nhận là 23.758 người. Về mặt kết nối vùng, địa phương này nằm cách trung tâm hành chính của tỉnh (Phường Hoa Lư) khoảng 25 km và cách Thủ đô Hà Nội khoảng 108 km.

Xã Thanh Sơn trên bản đồ Google vệ tinh. (Ảnh chụp màn hình từ Google vệ tinh).

Hiện tại, mạng lưới giao thông đường bộ qua địa bàn xã Thanh Sơn phụ thuộc vào các tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ 12B, đường Thống Nhất, tuyến Phú Lâm và tuyến Mý - Thanh Lạc. Việc hình thành thêm các trục giao thông mới được kỳ vọng sẽ giải quyết lưu lượng xe gia tăng và củng cố liên kết hạ tầng kỹ thuật.

Chi tiết quy hoạch tuyến đường trục động lực mới

Trong sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật mạng lưới giao thông của tỉnh Ninh Bình, xã Thanh Sơn sẽ có thêm các tuyến đường mới được mở theo quy hoạch. Điển hình trong số đó là tuyến đường trục động lực đi qua địa bàn phía đông của xã.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi xã Thanh Sơn trong tương lai theo sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (mạng lưới giao thông)

Theo thiết kế quy hoạch, đoạn chạy qua phạm vi xã Thanh Sơn có chiều dài khoảng 3 km. Tuyến đường có lộ trình kết nối qua khu vực gần chùa Đồng Dược, với một điểm đầu nằm gần khu vực núi Vò.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

Đánh giá tác động và lưu ý pháp lý

Tuyến đường trục động lực sau khi hoàn thành sẽ góp phần phân luồng giao thông, giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu như Quốc lộ 12B, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho khu vực phía đông xã Thanh Sơn.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch giao thông có thể điều chỉnh tùy theo quyết định phê duyệt chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong từng giai đoạn triển khai thực tế. Người dân và nhà đầu tư cần xác minh kỹ thông tin pháp lý tại cơ quan chức năng địa phương trước khi thực hiện các giao dịch liên quan đến bất động sản thuộc khu vực quy hoạch.