Quy hoạch hạ tầng: Hà Nội làm 18 tuyến metro, điều chỉnh mạng lưới sân bay toàn quốc Hà Nội định hướng phát triển 18 tuyến metro dài gần 1.000 km. Quy hoạch sân bay toàn quốc chính thức điều chỉnh, bổ sung các vị trí mới tại Ninh Bình, Măng Đen và Vân Phong.

Thông tin quy hoạch và hạ tầng tuần qua ghi nhận nhiều chuyển động quan trọng, từ việc định hình mạng lưới đường sắt đô thị xuyên tâm tại TP.Hà Nội đến những thay đổi chiến lược trong quy hoạch cảng hàng không và hệ thống cao tốc quốc gia.

Hà Nội quy hoạch 18 tuyến metro dài gần 1.000 km

Theo Quy hoạch tổng thể TP.Hà Nội tầm nhìn 100 năm, mạng lưới đường sắt đô thị (metro) sẽ bao gồm 18 tuyến với tổng chiều dài 979 km. Trong đó, tuyến số 1 và số 8 được xác định là các tuyến đường sắt nhanh với tốc độ vượt trội. Đáng chú ý, hai trong số năm tuyến trọng điểm đã chính thức khởi công vào cuối tháng 6 vừa qua.

Bản đồ 18 tuyến đường sắt đô thị tại Triển lãm tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Kế hoạch triển khai được chia làm hai giai đoạn chính. Từ năm 2026 đến 2035, TP.Hà Nội dự kiến đầu tư khoảng 500 km metro để hình thành khung giao thông công cộng khối lượng lớn theo mô hình TOD (phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm). Giai đoạn 2036-2045 sẽ hoàn thiện 479 km còn lại để phủ kín mạng lưới theo quy hoạch.

Điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cảng hàng không toàn quốc

Chính phủ đã chính thức phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cảng hàng không. Cụ thể, đến năm 2030, Việt Nam sẽ hình thành 36 cảng hàng không và tăng lên 37 cảng vào năm 2050. Điểm mới của quy hoạch lần này là việc đưa các vị trí tiềm năng như Vân Phong, Măng Đen vào danh mục chính thức, đồng thời bổ sung các cảng hàng không tại Ninh Bình, Bạch Long Vĩ và Thổ Chu.

Việt Nam hình thành 36 cảng hàng không thời kỳ 2021 - 2030; 37 cảng đến năm 2050.

Ngược lại, quy hoạch mới không còn xuất hiện Cảng hàng không quốc tế Hải Phòng (Tiên Lãng) và sân bay Biên Hòa. Việc điều chỉnh này nhằm tối ưu hóa nguồn lực đầu tư và phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng miền.

Đề xuất hầm xuyên núi Tam Đảo kết nối Phú Thọ - Thái Nguyên

Tập đoàn Đèo Cả vừa đề xuất phương án đầu tư đường hầm kết nối sườn Tây sang sườn Đông núi Tam Đảo. Tuyến đường có tổng chiều dài 18,7 km, nối từ xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ đến xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên. Điểm nhấn kỹ thuật là đoạn hầm xuyên núi dài 2 km, giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa các địa phương và kết nối về TP.Hà Nội.

Dự kiến có 2 km đường hầm xuyên núi.

Dự án dự kiến trình phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2026 và khởi công trong năm 2027. Đây được kỳ vọng là trục giao thông quan trọng thúc đẩy du lịch khu vực hồ Núi Cốc và phát triển kinh tế vùng trung du miền núi phía Bắc.

Quy hoạch khu đô thị sân bay 560 ha tại Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2. Dự án có quy mô khoảng 560,5 ha, nằm trên địa giới hành chính các xã Gia Bình, Nhân Thắng và Đông Cứu. Với quy mô dân số dự kiến từ 70.000 đến 80.000 người, đây sẽ là không gian đô thị hiện đại hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động của cảng hàng không và các khu công nghiệp phía Nam sông Đuống.

Mở rộng các trục cao tốc trọng điểm

Cục Đường bộ Việt Nam đã trình đề xuất điều chỉnh phạm vi của 7 tuyến cao tốc trên toàn quốc nhằm bổ sung các đoạn kết nối và kéo dài hướng tuyến. Đặc biệt, tại cửa ngõ phía Nam TP.Hà Nội, phương án mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lên 10-12 làn xe đang được nghiên cứu. Đáng chú ý là đề xuất xây dựng đường trên cao 6 làn xe dọc theo dải phân cách giữa hoặc hai bên tuyến hiện hữu để giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc.

Hướng tuyến dự án cao tốc Hồ Tràm - Long Thành.

Tại phía Nam, dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng đang được lấy ý kiến. Tuyến đường dài gần 40 km với tổng mức đầu tư hơn 43.800 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào quý III/2026 và đưa vào khai thác từ năm 2030 theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Nghiên cứu sáp nhập 705 xã, phường chưa đạt chuẩn

Trong nỗ lực tinh gọn bộ máy và tối ưu hóa nguồn lực, Bộ Nội vụ đang rà soát để sáp nhập 705 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích và dân số. Việc duy trì các đơn vị quy mô nhỏ được đánh giá là làm phân tán nguồn lực đầu tư và tăng chi phí quản lý. Công tác rà soát và tham mưu sắp xếp sẽ là nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối năm 2026.