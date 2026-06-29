Quy hoạch hạ tầng nổi bật: Đề xuất 235.000 tỷ xây Vành đai 5 và khởi công 5 tuyến metro Tuần qua ghi nhận hàng loạt chuyển động hạ tầng lớn: Đề xuất Vành đai 5 vùng Thủ đô 321 km, Hà Nội khởi công 5 tuyến metro và Ninh Bình hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương.

Thị trường hạ tầng và quy hoạch tuần qua chứng kiến nhiều bước tiến quan trọng với các dự án giao thông trọng điểm quốc gia. Đáng chú ý nhất là báo cáo tiền khả thi dự án Vành đai 5 vùng Thủ đô và kế hoạch phát triển mạng lưới metro quy mô lớn tại Hà Nội và TP.HCM.

Đề xuất hơn 235.000 tỷ đồng xây dựng Vành đai 5 vùng Thủ đô

Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội. Đây là dự án có quy mô đặc biệt lớn với tổng chiều dài khoảng 321 km, đi qua địa phận 7 tỉnh, thành phố bao gồm: Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ.

Tuyến đường có điểm đầu và điểm cuối đặt tại xã Yên Bài, TP. Hà Nội. Theo thiết kế, khoảng 317 km (chiếm 99% chiều dài) là đường đi thấp; phần cầu trên cao dài khoảng 3,1 km thuộc tỉnh Ninh Bình, đoạn từ nút giao Quốc lộ 1 đến nút giao cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

(Ảnh minh họa: Báo Đầu tư).

Mục tiêu của dự án là hoàn thành cơ bản vào năm 2030 và chính thức đưa vào khai thác từ năm 2031, tạo sự kết nối liên vùng mạnh mẽ cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Hà Nội khởi công 5 tuyến metro và tiếp nhận 2 dự án đường sắt quốc gia

Ngày 22/6, UBND TP. Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 303,5 km. Tổng mức đầu tư sơ bộ cho các tuyến này lên tới hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Đây là một phần trong quy hoạch mạng lưới 18 tuyến metro của thủ đô với tổng chiều dài gần 1.000 km.

Song song đó, Chính phủ đang xem xét giao TP. Hà Nội làm cơ quan chủ quản hai dự án đường sắt quốc gia có tổng vốn 40.000 tỷ đồng, bao gồm: tuyến từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi và tuyến vành đai phía đông kết nối với tỉnh Hưng Yên.

Ga Hà Nội hiện hữu. (Ảnh: VOV).

Việc triển khai các dự án này nhằm di dời hạ tầng đường sắt quốc gia ra khỏi nội đô, tạo không gian cải tạo Quốc lộ 1A và phát triển đô thị bền vững.

TP.HCM phê duyệt 5 khu vực TOD dọc tuyến Metro số 2

Tại TP.HCM, chính quyền thành phố đã phê duyệt ranh giới lập quy hoạch các khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) xung quanh các nhà ga thuộc tuyến Metro số 2 (đoạn Bến Thành – Tham Lương). Tổng diện tích quy hoạch đạt gần 940 ha, chia thành 5 khu vực chính:

Khu vực trung tâm: Ga Bến Thành và Tao Đàn (188,57 ha).

Ga Bến Thành và Tao Đàn (188,57 ha). Khu vực 2: Các nhà ga Dân Chủ, Hòa Hưng, Lê Thị Riêng, Phạm Văn Hai, Bảy Hiền (265,07 ha).

Các nhà ga Dân Chủ, Hòa Hưng, Lê Thị Riêng, Phạm Văn Hai, Bảy Hiền (265,07 ha). Khu vực 3: Ga Nguyễn Hồng Đào (43,81 ha).

Ga Nguyễn Hồng Đào (43,81 ha). Khu vực 4: Kết nối logistics tại ga Bà Quẹo, Phạm Văn Bạch, Tây Thạnh (148,92 ha).

Kết nối logistics tại ga Bà Quẹo, Phạm Văn Bạch, Tây Thạnh (148,92 ha). Khu vực 5: Nhà ga và depot Tham Lương (292,81 ha).

Ninh Bình định hướng lên thành phố trực thuộc Trung ương

Tỉnh Ninh Bình vừa công bố Đồ án điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030. Mục tiêu chiến lược là đưa Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Tỉnh định hướng phát triển theo mô hình đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo và trung tâm du lịch quốc tế, tập trung vào công nghiệp văn hóa và giải trí.

Mở rộng hạ tầng hàng không và cao tốc phía Nam

Tại Đắk Lắk, Bộ Xây dựng đã phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không Buôn Ma Thuột (phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk). Đến năm 2030, sân bay này sẽ đạt cấp 4C, công suất 3 triệu hành khách/năm. Tầm nhìn đến năm 2050, công suất dự kiến nâng lên 7 triệu hành khách/năm.

Cảng hàng không Buôn Ma Thuột. (Ảnh: CAAV).

Về hạ tầng cao tốc, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đang nghiên cứu phương án tuyến cao tốc CT.33 ven biển nối TP.HCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Tuyến đường dài 150 km, quy mô 4 làn xe, dự kiến đầu tư theo hình thức PPP, kết nối từ cao tốc Bến Lức - Long Thành đến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Tại Cà Mau, dự án nâng cấp ĐT 978 nối Quốc lộ 1 với Quản Lộ Phụng Hiệp cũng được đề xuất với tổng vốn gần 2.400 tỷ đồng, chiều dài hơn 27 km.

Hướng tuyến dự án. (Ảnh chụp từ văn bản).

Đề xuất bổ sung 5 tuyến quốc lộ vào quy hoạch cao tốc

Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình đề xuất bổ sung 5 tuyến quốc lộ đạt tiêu chuẩn cao tốc vào quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030. Các tuyến bao gồm: Vành đai 1, Vành đai 2, Hà Tĩnh - Cầu Treo, Huế - A Lưới và Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa.

Một tuyến cao tốc phía Nam. (Ảnh minh hoạ: Hải Quân).

Lưu ý: Thông tin các dự án có thể thay đổi tùy theo quyết định điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Nhà đầu tư và người dân cần xác minh pháp lý chi tiết tại các cơ quan quản lý địa phương.