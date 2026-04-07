Quy hoạch hạ tầng phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình: Mở mới tuyến đường trục động lực Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình sẽ triển khai mở mới tuyến đường trục động lực dài 1,5 km kết nối với Quốc lộ 38B, theo bản đồ quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030.

Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình sở hữu vị trí chiến lược tại khu vực phía đông bắc tỉnh với tổng diện tích tự nhiên đạt 19,91 km2. Với quy mô dân số khoảng 188.751 người, địa phương này đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thương giữa trung tâm hành chính tỉnh Ninh Bình và thủ đô Hà Nội.

Hệ thống giao thông hiện hữu tại phường Nam Định

Hiện nay, mạng lưới hạ tầng giao thông tại phường Nam Định đã được đầu tư tương đối đồng bộ với sự hiện diện của nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ huyết mạch. Các trục đường trọng điểm đang vận hành bao gồm:

Quốc lộ 21A và Quốc lộ 21B: Các trục dọc quan trọng kết nối liên tỉnh.

Các trục dọc quan trọng kết nối liên tỉnh. Quốc lộ 38B: Tuyến đường đối ngoại chủ lực.

Tuyến đường đối ngoại chủ lực. Đường tỉnh 976: Đảm bảo lưu thông nội tỉnh.

Đảm bảo lưu thông nội tỉnh. Các trục đường đô thị: Trần Thái Tông, Trường Chinh, Quang Trung, Phạm Hồng Thái.

Chi tiết tuyến đường trục động lực sắp mở theo quy hoạch

Căn cứ theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phường Nam Định sẽ triển khai thêm các dự án hạ tầng mới nhằm tăng cường khả năng liên kết vùng. Điểm nhấn nổi bật trong quy hoạch này là việc hình thành một tuyến đường trục động lực mới.

Tuyến đường này dự kiến có chiều dài khoảng 1,5 km, chạy qua khu vực gần chùa Làng La. Điểm đầu của tuyến kết nối trực tiếp với Quốc lộ 38B, tạo ra hành lang giao thông mới cho khu vực dân cư phía đông bắc phường.

Phường Nam Định trên bản đồ Google vệ tinh. (Ảnh chụp màn hình từ Google vệ tinh).

Việc phát triển tuyến đường trục động lực không chỉ giúp giảm tải áp lực giao thông cho các tuyến quốc lộ hiện hữu mà còn mở rộng không gian phát triển đô thị. Đây được xem là đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy giá trị bất động sản và hoạt động thương mại tại địa phương trong những năm tới.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi phường Nam Định trong tương lai theo sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

Lưu ý, các thông tin về hướng tuyến và mốc lộ giới có thể được điều chỉnh theo các quyết định phê duyệt chi tiết của cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình. Người dân và các nhà đầu tư cần theo dõi sát các thông báo chính thức để có dữ liệu chính xác nhất về tiến độ triển khai dự án.