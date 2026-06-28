Quy hoạch hạ tầng Phường Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình: Hai tuyến đường gom 8km song hành cao tốc Theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch Tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, Phường Tam Điệp sẽ triển khai hai tuyến đường gom chạy song hành với Cao tốc 01 với tổng chiều dài khoảng 8 km.

Phường Tam Điệp nằm về phía tây nam của Tỉnh Ninh Bình, sở hữu vị trí địa lý quan trọng với tổng diện tích tự nhiên đạt 41,2 km² và quy mô dân số hiện hữu khoảng 26.845 người. Đây là khu vực có hạ tầng giao thông đối ngoại phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò kết nối liên vùng thông qua nhiều tuyến huyết mạch.

Phường Tam Điệp trên bản đồ Google vệ tinh.

Chi tiết dự án đường gom song hành Cao tốc 01

Đáng chú ý nhất trong định hướng phát triển không gian giao thông tại địa phương là dự án mở mới hai tuyến đường gom chạy song hành với tuyến Cao tốc 01. Theo bản đồ quy hoạch, các tuyến này có tổng chiều dài khoảng 8 km tính riêng trong phạm vi địa giới của Phường Tam Điệp.

Việc hình thành hệ thống đường gom không chỉ giúp đảm bảo an toàn giao thông cho trục cao tốc chính mà còn mở ra không gian phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ dọc theo hành lang tuyến. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận của cư dân địa phương vào hệ thống giao thông quốc gia một cách bài bản.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Hệ thống giao thông hiện hữu và kết nối vùng

Bên cạnh các dự án mới, Phường Tam Điệp hiện đang là đầu mối của nhiều tuyến giao thông quan trọng, bao gồm:

Trục đối ngoại: Cao tốc 01 và Quốc lộ 1A chạy xuyên suốt địa bàn.

Cao tốc 01 và Quốc lộ 1A chạy xuyên suốt địa bàn. Trục liên kết: Đường Đông – Tây, đường Quang Sơn, đường Đồng Giao.

Đường Đông – Tây, đường Quang Sơn, đường Đồng Giao. Mạng lưới nội phường: Các tuyến phố như Hồ Xuân Hương, Mạc Đĩnh Chi, Thanh Niên đã được đầu tư cơ bản.

Các tuyến đường này đóng vai trò xương sống, thúc đẩy giao thương giữa Tỉnh Ninh Bình với các tỉnh lân cận thuộc khu vực Bắc Trung Bộ và Đồng bằng sông Hồng.

Hướng dẫn tra cứu quy hoạch Phường Tam Điệp

Để xác định chính xác vị trí các tuyến đường sẽ mở, người dân và nhà đầu tư có thể tham khảo Bản đồ điều chỉnh quy hoạch Tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các ký hiệu màu sắc và đường kẻ trên bản đồ sẽ thể hiện rõ lộ trình, lộ giới và chức năng sử dụng đất của từng khu vực.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

Cảnh báo: Thông tin quy hoạch hạ tầng và các tuyến đường sẽ mở có thể được điều chỉnh theo quyết định của cơ quan chức năng Tỉnh Ninh Bình trong từng giai đoạn cụ thể. Người dân và nhà đầu tư cần xác minh pháp lý và tình trạng quy hoạch chi tiết tại cơ quan quản lý địa phương trước khi thực hiện các giao dịch bất động sản.