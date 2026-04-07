Quy hoạch hạ tầng Phường Thiên Trường, Tỉnh Ninh Bình: Mở mới đường trục động lực 4 km Phường Thiên Trường, Tỉnh Ninh Bình chuẩn bị triển khai tuyến đường trục động lực dài khoảng 4 km, nối từ Quốc lộ 38B đến sông Hồng nhằm thúc đẩy liên kết vùng theo quy hoạch 2021-2030.

Phường Thiên Trường nằm ở phía đông bắc của Tỉnh Ninh Bình, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thương giữa tỉnh và các khu vực lân cận. Với tổng diện tích tự nhiên 20,53 km² và quy mô dân số đạt 31.031 người, địa phương này đang được tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Về vị trí địa lý, Phường Thiên Trường nằm cách trung tâm hành chính tỉnh (Phường Hoa Lư) khoảng 41 km và cách thủ đô Hà Nội khoảng 91 km. Sự phát triển hạ tầng giao thông tại đây được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía đông bắc tỉnh.

Hiện trạng giao thông tại Phường Thiên Trường

Hiện nay, mạng lưới giao thông tại Phường Thiên Trường đã hình thành các trục xương sống quan trọng. Một số tuyến đường huyết mạch đang khai thác bao gồm:

Quốc lộ 10

Đường Võ Nguyễn Giáp

Đường Võ Chí Công

Đường Ngô Thì Nhậm

Đường Phạm Ngọc Thạch

Những tuyến đường này không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của cư dân địa phương mà còn là hành lang vận tải quan trọng nối liền Tỉnh Ninh Bình với các tỉnh duyên hải Bắc Bộ.

Chi tiết tuyến đường trục động lực sắp mở theo quy hoạch

Theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch Tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phường Thiên Trường sẽ có thêm một số tuyến đường mới. Đáng chú ý nhất là dự án đường trục động lực với quy mô lớn.

Tuyến đường này có chiều dài khoảng 4 km, nằm trong phạm vi Phường Thiên Trường. Theo sơ đồ quy hoạch, lộ trình tuyến đường có điểm đầu giao với Quốc lộ 38B, đi qua khu vực gần chùa Hồng Phúc Cổ và điểm cuối nằm tại bờ sông Hồng. Đây được xem là trục giao thông đối ngoại quan trọng, mở ra không gian phát triển đô thị và công nghiệp cho địa phương.

Phường Thiên Trường trên bản đồ Google vệ tinh.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi phường Thiên Trường trong tương lai theo sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

Tác động đến hạ tầng và bất động sản khu vực

Việc hình thành tuyến đường trục động lực 4 km nối Quốc lộ 38B ra sông Hồng dự kiến sẽ làm thay đổi diện mạo hạ tầng của Phường Thiên Trường. Tuyến đường không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tăng cường khả năng kết nối liên vùng.

Đối với thị trường bất động sản, các khu vực lân cận tuyến đường mới và vùng phụ cận chùa Hồng Phúc Cổ có thể ghi nhận sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư hạ tầng và khu dân cư. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo người dân và nhà đầu tư cần theo dõi sát sao tiến độ phê duyệt và cắm mốc thực địa để nắm bắt thông tin chính xác nhất.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch có thể được điều chỉnh theo quyết định của cơ quan chức năng. Người dân cần xác minh pháp lý tại cơ quan quản lý địa phương trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.