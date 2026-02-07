Quy hoạch hạ tầng phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình: Tuyến động lực mới 3,3 km Phường Trường Thi dự kiến triển khai trục giao thông động lực dài 3,3 km kết nối qua sông Nam Định, thuộc đồ án quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030.

Phường Trường Thi (tỉnh Ninh Bình) với quy mô dân số gần 70.000 người sắp có thêm các tuyến giao thông trọng điểm theo quy hoạch mới. Đáng chú ý nhất là trục động lực chạy dọc sông Chanh, hứa hẹn thay đổi diện mạo hạ tầng và thúc đẩy kinh tế khu vực phía đông tỉnh.

Vị trí chiến lược và hiện trạng hạ tầng phường Trường Thi

Phường Trường Thi là đơn vị hành chính quan trọng tại tỉnh Ninh Bình với tổng diện tích tự nhiên đạt 31,5 km². Theo số liệu thống kê, địa phương này có quy mô dân số khoảng 69.988 người, mật độ dân số đạt 2.222 người/km². Về vị trí địa lý, phường nằm cách khu vực trung tâm hành chính tại phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) khoảng 26 km và cách Hà Nội khoảng 89 km về phía nam.

Hiện nay, mạng lưới giao thông tại phường Trường Thi đã hình thành các trục xương sống như Quốc lộ 10, đường Văn Cao, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Văn Cừ và đường Giải Phóng. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt các phương án điều chỉnh quy hoạch với nhiều tuyến đường mở mới quan trọng.

Chi tiết tuyến đường trục động lực dài 3,3 km theo quy hoạch

Theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phường Trường Thi sẽ đón nhận một tuyến đường trục động lực mới. Đây là dự án hạ tầng trọng điểm nhằm tăng cường khả năng kết nối liên vùng và khai thác tiềm năng quỹ đất ven sông Chanh.

Cụ thể, tuyến đường này có chiều dài khoảng 3,3 km nằm trong phạm vi phường Trường Thi. Lộ trình tuyến được xác định chạy gần khu vực sông Chanh, với một đầu dự kiến sẽ bắc qua sông Nam Định. Đây được xem là hành lang giao thông thông suốt nối liền các khu vực kinh tế trọng điểm trong tương lai.

Phường Trường Thi trên bản đồ Google vệ tinh. (Ảnh chụp màn hình từ Google vệ tinh).

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi phường Trường Thi trong tương lai theo sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (mạng lưới giao thông).

Việc triển khai tuyến đường trục động lực này không chỉ giúp giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu mà còn thúc đẩy quá trình đô thị hóa dọc sông Chanh. Theo các chuyên gia hạ tầng, đây là đòn bẩy quan trọng để thu hút đầu tư vào các dự án dịch vụ thương mại và cải thiện đời sống dân cư tại địa phương.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch các tuyến đường có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh của cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình. Người dân và nhà đầu tư cần tra cứu dữ liệu chính thức tại các cơ quan quản lý quy hoạch để có thông tin chính xác nhất.