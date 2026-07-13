Quy hoạch hạ tầng Sa Pa: Tâm điểm đầu tư của các tập đoàn bất động sản lớn Với lợi thế khí hậu ôn đới và quy hoạch sân bay 3 triệu khách, Sa Pa (Lào Cai) đang thu hút hàng loạt dự án tỷ đô từ Sun Group, Bitexco và FLC, định hình hệ sinh thái du lịch cao cấp.

Sa Pa (Lào Cai) đang khẳng định vị thế là cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của vùng Tây Bắc khi liên tục lọt vào danh sách các điểm đến đẹp nhất thế giới. Sự hiện diện của những tập đoàn kinh tế lớn như Sun Group, Bitexco và FLC với các dự án quy mô hàng nghìn tỷ đồng đang làm thay đổi diện mạo đô thị và hạ tầng nghỉ dưỡng tại khu vực này.

Lợi thế khí hậu và địa hình đặc thù

Nằm ở độ cao trung bình 1.600m so với mực nước biển, Sa Pa sở hữu nền nhiệt trung bình từ 15-18 độ C, tạo nên sức hút bền vững cho phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng. Năm 2026, tạp chí Condé Nast Traveller đã vinh danh Sa Pa trong danh sách 53 thị trấn đẹp nhất thế giới, ghi nhận sự hòa quyện giữa thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa dân tộc đặc trưng.

Sa Pa từng được vinh danh là một trong những thị trấn đẹp nhất thế giới. Ảnh: VTV.vn

Sự chuyển dịch sang hệ sinh thái du lịch quy mô lớn

Hơn một thập kỷ qua, Sa Pa đã chuyển mình từ một điểm tham quan đơn thuần sang hệ sinh thái du lịch đa tiện ích. Bước ngoặt lớn nhất là hệ thống cáp treo Fansipan của Sun Group đi vào vận hành từ năm 2016, rút ngắn thời gian chinh phục đỉnh núi từ 2 ngày xuống còn 15 phút. Doanh nghiệp này cũng phát triển chuỗi khách sạn Hotel de la Coupole - MGallery và tàu hỏa leo núi Mường Hoa, tạo nên hạ tầng lưu trú cao cấp.

Thung lũng Mường Hoa tại Việt Nam. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Bitexco đang triển khai Khu đô thị mới Đông Bắc Sa Pa với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 9.000 tỷ đồng. Dự án có quy mô 160ha, tích hợp trung tâm thương mại, biệt thự và nhà ở xã hội, dự kiến phục vụ 15.000 cư dân và 2.500 lượt khách mỗi ngày. FLC cũng gia nhập thị trường với dự án FLC Highland Signature Sa Pa rộng 11,8ha, tập trung vào mô hình đô thị nghỉ dưỡng xanh.

Đòn bẩy từ quy hoạch hạ tầng giao thông

Giới đầu tư đánh giá cao dư địa tăng trưởng của Sa Pa nhờ các dự án hạ tầng chiến lược. Theo quy hoạch, Cảng hàng không Sa Pa sẽ được xây dựng với công suất 3 triệu hành khách/năm, trở thành sân bay lớn nhất vùng Tây Bắc trước năm 2030. Kết hợp với tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, khả năng kết nối liên vùng sẽ được cải thiện đáng kể, rút ngắn thời gian di chuyển từ các trung tâm kinh tế lớn.

Sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng giao thông không chỉ thúc đẩy ngành du lịch mà còn gia tăng giá trị cho các dự án bất động sản trong khu vực. Việc hình thành các khu đô thị mới giúp giảm áp lực cho vùng lõi cũ, đồng thời mở rộng không gian phát triển kinh tế cho toàn tỉnh Lào Cai.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Người mua và nhà đầu tư cần xác minh pháp lý chi tiết trước khi thực hiện giao dịch.