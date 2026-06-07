Quy hoạch hạ tầng: TP.HCM khởi công dự án 9,6 tỷ USD và tầm nhìn Hà Nội 100 năm TP.HCM khởi công 8 dự án trọng điểm 9,6 tỷ USD, Hà Nội công bố quy hoạch 100 năm với mạng lưới đường sắt 1.000 km và đề xuất bổ sung thêm 5 sân bay mới.

Hạ tầng giao thông Việt Nam vừa ghi nhận những bước tiến quan trọng với loạt dự án quy mô lớn được khởi động. Tâm điểm là việc TP.HCM khởi công các công trình trị giá hơn 9,6 tỷ USD và Hà Nội công bố tầm nhìn quy hoạch dài hạn với hệ thống đường sắt đô thị hiện đại.

TP.HCM khởi công 8 dự án hạ tầng trị giá 9,6 tỷ USD

Ngày 1/7, TP.HCM đã chính thức khởi công 8 dự án hạ tầng trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 253.033 tỷ đồng (tương đương khoảng 9,6 tỷ USD). Nguồn vốn này được huy động linh hoạt từ đầu tư công, hợp tác công tư (PPP) và vốn doanh nghiệp.

Các dự án chiến lược bao gồm: Đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu; cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành; cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1); cầu đường Bình Tiên và Cảng tổng hợp Cái Mép Hạ (giai đoạn 1). Bên cạnh đó, thành phố cũng triển khai các nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác và Quốc lộ 50, cùng các dự án chỉnh trang đô thị như Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội.

Hướng tuyến dự án cầu và hầm vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu. (Ảnh chụp từ văn bản ĐTM).

Công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

UBND TP. Hà Nội vừa chính thức công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn đến năm 2126. Trọng tâm của đồ án là xây dựng mạng lưới giao thông công cộng sức tải lớn với tổng chiều dài đường sắt khoảng 1.200 km, trong đó riêng hệ thống đường sắt đô thị chiếm 979 km.

Quy hoạch cũng định hướng phát triển các khu đô thị theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng), hoàn thiện các trục hướng tâm và vành đai. Đáng chú ý, Hà Nội sẽ nghiên cứu quy hoạch cảng hàng không quốc tế thứ hai tại khu vực phía Nam để giảm tải cho sân bay Nội Bài.

Phối cảnh tái thiết một khu vực trong đồ án quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. (Nguồn: UBND TP Hà Nội).

Đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành và Cao tốc CT.07

Dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành đang được tham vấn đánh giá tác động môi trường với tổng mức đầu tư dự kiến 175.714 tỷ đồng. Tuyến đường sắt dài 47,7 km này đi qua các khu vực phường Bình Trưng, phường Long Trường (TP.HCM) và các phường Nhơn Trạch, phường Long Thành, xã Long Phước (tỉnh Đồng Nai). Dự kiến công trình sẽ khởi công vào quý III/2026 và vận hành thương mại từ năm 2030.

Vị trí thực hiện dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. (Ảnh chụp ĐTM).

Đồng thời, dự án hoàn thiện cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới cũng đã được phê duyệt theo hình thức PPP với tổng vốn 21.228 tỷ đồng. Tuyến cao tốc dài hơn 99 km này sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2029, giúp tăng cường kết nối liên vùng phía Bắc.

Cao tốc CT.07 đoạn Thái Nguyên - Chợ Mới. (Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên).

Đề xuất 5 sân bay mới và nâng cấp hạ tầng địa phương

Cục Hàng không Việt Nam vừa đề xuất bổ sung 5 sân bay vào quy hoạch mạng lưới cảng hàng không toàn quốc, bao gồm: Gia Bình, Thổ Chu, Vân Phong, Măng Đen và Ninh Bình. Trong đó, sân bay Gia Bình được kỳ vọng trở thành đầu mối quan trọng chia sẻ áp lực cho vùng Thủ đô.

Tại Ninh Bình, quy hoạch mới tập trung phát triển mạng lưới vận tải đa phương thức, kết nối các cực đô thị Ninh Bình - Nam Định - Phủ Lý thông qua các trục cao tốc và quốc lộ song hành.

Một góc Ninh Bình. (Ảnh: Báo Chính phủ).

Tại Cà Mau, dự án nâng cấp đường tỉnh ĐT 980 lên Quốc lộ 63B (đoạn từ Giá Rai đến Phó Sinh) với chiều dài 22,2 km cũng đang được triển khai. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 2.212 tỷ đồng, dự kiến thi công trong giai đoạn 2027 - 2029, đi qua địa phận phường Giá Rai và các xã Phong Hiệp, Vĩnh Phước, Phong Thạnh.

(Ảnh minh họa: Hải Quân).

Lưu ý cho nhà đầu tư

Các dự án hạ tầng và quy hoạch nêu trên đang ở các giai đoạn khác nhau từ đề xuất đến khởi công. Thông tin chi tiết về tiến độ và pháp lý có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Người dân và nhà đầu tư cần theo dõi sát các văn bản chính thức để có thông tin chính xác nhất.