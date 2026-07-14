Quy hoạch hạ tầng ven sông Dinh tại Ninh Hòa, Khánh Hòa: Đầu tư 371 tỷ đồng phát triển đô thị Dự án đề xuất xây dựng 3 tuyến đường dài 2,6km dọc sông Dinh nhằm hình thành trục cảnh quan trung tâm cho Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa. Với tổng vốn 371 tỷ đồng, công trình kỳ vọng thúc đẩy kinh tế đêm và du lịch địa phương.

Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện các thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư dự án tuyến đường ven sông Dinh với tổng mức kinh phí dự kiến hơn 371 tỷ đồng. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa quy hoạch trục cảnh quan trung tâm, tạo động lực phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch cho khu vực.

Chi tiết quy hoạch 3 tuyến đường huyết mạch ven sông Dinh

Theo đề xuất từ cơ quan chức năng Phường Ninh Hòa, dự án hạ tầng ven sông Dinh sẽ bao gồm việc xây dựng mới 3 tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 2,6km. Các tuyến đường này được thiết kế để tạo thành mạng lưới giao thông khép kín và đồng bộ:

Tuyến 1: Chiều dài 955m, chạy dọc bờ bắc sông Dinh, kết nối từ đường 2 tháng 4 ra Quốc lộ 1.

Chiều dài 955m, chạy dọc bờ bắc sông Dinh, kết nối từ đường 2 tháng 4 ra Quốc lộ 1. Tuyến 2: Chiều dài 940m, chạy dọc bờ nam sông Dinh, nối từ đường 2 tháng 4 đến đường Nguyễn Trường Tộ.

Chiều dài 940m, chạy dọc bờ nam sông Dinh, nối từ đường 2 tháng 4 đến đường Nguyễn Trường Tộ. Tuyến 3: Chiều dài 630m, đóng vai trò kết nối các phân khu, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cho khu vực lõi đô thị.

Bên cạnh hệ thống giao thông, dự án còn tích hợp hơn 17.795m² diện tích công viên và 17.015m² vỉa hè. Việc đầu tư đồng bộ hệ thống cây xanh, chiếu sáng và thoát nước được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để tình trạng ngập úng cục bộ và cải thiện môi trường cảnh quan ven sông.

Thực trạng hạ tầng và nhu cầu cấp thiết về kết nối

Hiện nay, đoạn sông Dinh chảy qua Phường Ninh Hòa dài khoảng 3km, rộng 70m đã được đầu tư kè kiên cố tại nhiều đoạn. Tuy nhiên, hệ thống đường giao thông dọc hai bờ sông hiện chỉ là các tuyến đường bê tông nhỏ hẹp, bề rộng khoảng 3m, đã xuất hiện dấu hiệu xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Sông Dinh Ninh Hòa.

Đại diện địa phương cho biết, quỹ đất ven sông hiện vẫn chưa được khai thác hiệu quả do thiếu hạ tầng khung. Không gian công cộng cho người dân vui chơi, giải trí gắn với mặt nước còn hạn chế. Do đó, việc nâng cấp tuyến đường ven sông không chỉ là mở rộng lối đi mà còn là yếu tố "kích hoạt" để thay đổi diện mạo đô thị theo hướng hiện đại.

Định hướng phát triển kinh tế đêm và du lịch

Dự án sau khi hoàn thành sẽ đóng vai trò là mạch nối quan trọng, giảm tải áp lực giao thông cho khu vực lõi đô thị cũ. Đây là cơ sở để Tỉnh Khánh Hòa và địa phương khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế mới dọc theo sông Dinh.

Các phân khu chức năng dự kiến:

Khu phố thương mại (shophouse): Kết nối các dãy nhà phố hướng sông, tạo không gian kinh doanh sầm uất.

Kết nối các dãy nhà phố hướng sông, tạo không gian kinh doanh sầm uất. Kinh tế đêm: Hình thành các tuyến phố đi bộ, chợ đêm và khu ẩm thực ven sông.

Hình thành các tuyến phố đi bộ, chợ đêm và khu ẩm thực ven sông. Du lịch đường thủy: Phát triển các bến thuyền du lịch, cung cấp dịch vụ trải nghiệm văn hóa và cảnh quan cho du khách.

Nhìn chung, việc đầu tư tuyến đường dọc 2 bờ sông Dinh là cần thiết để tạo sinh kế lâu dài cho người dân thông qua các dịch vụ du lịch và thương mại. Dự án không chỉ nâng cao chất lượng sống mà còn góp phần đưa Ninh Hòa phát triển thành đô thị dịch vụ hiện đại theo đúng định hướng quy hoạch của Tỉnh Khánh Hòa.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch và phê duyệt đầu tư chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.