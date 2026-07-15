Quy hoạch hạ tầng xã Bình Lục, tỉnh Ninh Bình: Tuyến Cao tốc 39 sẽ mở rộng kết nối Xã Bình Lục, tỉnh Ninh Bình dự kiến triển khai đoạn tuyến dài 2,8 km thuộc Cao tốc 39, kết nối từ Chùa Gòi Ngô Khê đến cầu Châu Giang theo quy hoạch tầm nhìn đến 2050.

Xã Bình Lục, tỉnh Ninh Bình đang đứng trước cơ hội phát triển hạ tầng mạnh mẽ với kế hoạch mở mới các tuyến giao thông trọng điểm. Theo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương này sẽ đón nhận một đoạn của tuyến Cao tốc 39, đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới liên kết vùng.

Xã Bình Lục trên bản đồ Google vệ tinh.

Chi tiết đoạn tuyến mới thuộc Cao tốc 39 tại xã Bình Lục

Trong danh mục các công trình hạ tầng tương lai, đáng chú ý nhất là đoạn đường dài khoảng 2,8 km đi qua địa bàn xã Bình Lục. Đây là một phần của dự án Cao tốc 39 đã được phê duyệt trong phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật của tỉnh Ninh Bình.

Tuyến đường sẽ mở trong phạm vi xã Bình Lục theo sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình.

Cụ thể, tuyến đường này được xác định với các thông số kỹ thuật và lộ trình như sau:

Điểm đầu: Khu vực Chùa Gòi Ngô Khê.

Khu vực Chùa Gòi Ngô Khê. Điểm cuối: Cầu Châu Giang.

Cầu Châu Giang. Chiều dài dự kiến: Khoảng 2,8 km.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh tại khu vực dự kiến triển khai đoạn tuyến.

Vị trí chiến lược và mạng lưới giao thông hiện hữu

Xã Bình Lục có tổng diện tích tự nhiên 23,97 km², nằm tại phía bắc tỉnh Ninh Bình. Vị trí này được đánh giá là cửa ngõ giao thương thuận lợi khi cách trung tâm hành chính tỉnh (phường Hoa Lư) khoảng 41 km và cách thủ đô Hà Nội chỉ khoảng 66 km.

Hiện tại, địa bàn xã đã hình thành mạng lưới giao thông cơ bản với các trục đường chính như DT976 và DT491. Ngoài ra, các tuyến Quốc lộ 37B và Quốc lộ 21B chạy sát ranh giới phía tây xã, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa và di chuyển của cư dân trong khu vực.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

Tầm nhìn quy hoạch đến năm 2050

Việc triển khai đoạn tuyến Cao tốc 39 không chỉ cải thiện khả năng tiếp cận mà còn được kỳ vọng sẽ thúc đẩy giá trị bất động sản và kinh tế - xã hội tại xã Bình Lục. Các số liệu và lộ trình triển khai cụ thể sẽ bám sát theo điều chỉnh quy hoạch tỉnh Ninh Bình đã được phê duyệt.

Người dân và nhà đầu tư có thể theo dõi tiến độ và chi tiết các tuyến đường này thông qua bản đồ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để có cái nhìn chính xác nhất về sự thay đổi diện mạo hạ tầng địa phương.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch có thể được điều chỉnh theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại từng thời điểm thực hiện dự án.