Quy hoạch hạ tầng xã Cúc Phương Ninh Bình Chi tiết tuyến đường trục động lực mới Theo quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, xã Cúc Phương sẽ mở thêm tuyến đường trục động lực dài khoảng 2,8 km ở khu vực phía đông nam.

Xã Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình đang đứng trước những bước chuyển mình về hạ tầng giao thông theo Phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đáng chú ý nhất trong quy hoạch giao thông tương lai của địa phương là tuyến đường trục động lực hoàn toàn mới đi qua địa bàn.

Thực trạng kết nối giao thông tại xã Cúc Phương

Xã Cúc Phương là địa phương nằm ở điểm cực tây của tỉnh Ninh Bình với tổng diện tích tự nhiên 132,68 km² và quy mô dân số hiện tại khoảng 8.650 người. Về vị trí địa lý, xã nằm cách trung tâm hành chính tỉnh (phường Hoa Lư) khoảng 48 km và cách Thủ đô Hà Nội khoảng 126 km.

Xã Cúc Phương trên bản đồ Google vệ tinh.

Mạng lưới giao thông hiện hữu của địa phương phụ thuộc chính vào Quốc lộ 12B chạy qua phía đông nam. Bên cạnh đó, xã cũng nằm gần các trục giao thông đối ngoại quan trọng như Quốc lộ 217B (ở phía tây và phía nam), Quốc lộ 45 cùng tuyến Cao tốc 01 (ở phía đông nam), tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối liên vùng.

Chi tiết tuyến đường trục động lực 2,8 km sẽ mở theo quy hoạch

Theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, mạng lưới giao thông tại xã Cúc Phương sẽ được bổ sung thêm các tuyến đường mới nhằm gia tăng khả năng kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi xã Cúc Phương trong tương lai theo sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong số các tuyến đường quy hoạch, nổi bật là tuyến đường trục động lực chạy qua địa bàn phía đông nam của xã. Tuyến đường này có chiều dài khoảng 2,8 km trong phạm vi xã Cúc Phương, vị trí chạy cắt qua khu vực gần chùa Phổ Đà Sơn.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Việc hình thành trục đường động lực này được kỳ vọng sẽ làm giảm tải áp lực cho các tuyến đường hiện hữu, mở ra không gian phát triển mới cho vùng cực tây của tỉnh Ninh Bình.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

Lưu ý về thông tin quy hoạch hạ tầng

Các tuyến đường sẽ mở tại xã Cúc Phương được xác định dựa trên sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong hồ sơ quy hoạch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 - 2030.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch giao thông có thể thay đổi hoặc điều chỉnh tùy thuộc vào quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong từng giai đoạn triển khai thực tế. Người dân và nhà đầu tư cần xác minh pháp lý tại cơ quan chức năng địa phương trước khi tiến hành các giao dịch liên quan đến bất động sản.