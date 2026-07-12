Quy hoạch hồ Ba Bể thành khu du lịch quốc gia: Tầm nhìn và tiềm năng phát triển Hồ Ba Bể được quy hoạch thành khu du lịch quốc gia với quy mô 10.184ha. Dự án tập trung bảo tồn hệ sinh thái 200 triệu năm và hướng tới danh hiệu Di sản thiên nhiên thế giới.

Hồ Ba Bể, một trong những hồ nước ngọt tự nhiên độc đáo nhất Việt Nam, đang đứng trước bước ngoặt phát triển mới. Theo định hướng của Chính phủ, khu vực này sẽ được nâng cấp thành khu du lịch quốc gia trước năm 2030, đồng thời hoàn thiện các tiêu chí để đề cử UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.

Giá trị địa chất và hệ sinh thái 200 triệu năm tuổi

Hồ Ba Bể được hình thành từ những biến động địa chất cách đây hơn 200 triệu năm. Quá trình sụt lún của các dãy núi đá vôi đã tạo nên lòng hồ rộng lớn cùng hệ thống hang động kỳ vĩ. Hồ là sự hợp thành của ba nhánh nhỏ gồm Pé Lèng, Pé Lù và Pé Lầm.

Nằm ở độ cao khoảng 150m so với mực nước biển, hồ có các thông số kỹ thuật ấn tượng: chiều dài hơn 8km, nơi rộng nhất gần 2km, diện tích mặt nước dao động từ 500-650ha và độ sâu trung bình khoảng 20m. Bao quanh hồ là hệ thống rừng nguyên sinh trên núi đá vôi, sông Năng và nhiều hòn đảo nhỏ, tạo nên một hệ sinh thái nước ngọt tiêu biểu.

Đáng chú ý, vào tháng 3/1995, tại Hội nghị quốc tế về hồ nước ngọt tổ chức ở Mỹ, hồ Ba Bể đã được bình chọn là một trong 20 hồ nước ngọt tự nhiên đẹp nhất thế giới cần được bảo vệ và phát triển.

Chi tiết quy hoạch bảo tồn và phát triển đến năm 2050

Tháng 7/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1407/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch bảo tồn, tu bổ và phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là khung pháp lý quan trọng để định hình tương lai của khu vực này.

Phạm vi nghiên cứu: Tổng diện tích hơn 10.184ha.

Tổng diện tích hơn 10.184ha. Vùng lõi bảo vệ: Trên 10.000ha, bao gồm hồ Ba Bể, sông Năng, động Puông, thác Đầu Đẳng và Ao Tiên.

Trên 10.000ha, bao gồm hồ Ba Bể, sông Năng, động Puông, thác Đầu Đẳng và Ao Tiên. Phân khu chức năng: Quy hoạch chia thành 19 khu chức năng chuyên biệt như khu bảo tồn, khu du lịch cộng đồng, khu nghiên cứu - giáo dục, và khu dịch vụ - hành chính.

Khu vực vùng đệm được định hướng khai thác hợp lý để phát triển du lịch sinh thái và tạo sinh kế cho cộng đồng địa phương trên nguyên tắc bảo tồn nguyên vẹn giá trị địa chất và đa dạng sinh học.

Tiềm năng du lịch gắn liền với bản sắc văn hóa

Nằm trên địa bàn xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên, khu vực này có lợi thế lớn về du lịch nhân văn. Với khoảng 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (Tày, Dao, Mông, Nùng...), không gian văn hóa nơi đây rất đặc sắc với các loại hình nghệ thuật như hát Then, đàn Tính và các lễ hội dân gian.

Sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên và di sản văn hóa đã tạo sức hút lớn. Hiện nay, Ba Bể đón khoảng 85.000 lượt khách mỗi năm, mang lại doanh thu phí tham quan trên 3,5 tỷ đồng. Các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và khám phá thiên nhiên đang được chú trọng đầu tư.

Hồ Ba Bể hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp và những giá trị văn hoá truyền thống dân tộc. Ảnh: Internet

Thách thức và định hướng phát triển bền vững

Dù sở hữu tiềm năng lớn, quá trình phát triển hồ Ba Bể vẫn đối mặt với một số rào cản kỹ thuật và xã hội. Hạ tầng giao thông kết nối tại một số khu vực chưa đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng còn cao. Đặc biệt, xu hướng chuyển đổi từ nhà sàn truyền thống sang nhà xây kiên cố đang đe dọa đến không gian văn hóa đặc trưng.

Hồ Ba Bể. Ảnh: Internet

Để giải quyết các vấn đề này, chính quyền địa phương đang triển khai Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030. Trọng tâm là đầu tư hạ tầng xanh, đào tạo nguồn nhân lực du lịch và thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các sản phẩm du lịch bền vững. Mục tiêu xuyên suốt là phát triển Ba Bể thành điểm đến đẳng cấp quốc tế nhưng vẫn giữ trọn bản sắc văn hóa cộng đồng.

Thông tin quy hoạch và các dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh của cơ quan chức năng. Nhà đầu tư và du khách cần cập nhật các thông báo mới nhất từ UBND tỉnh Thái Nguyên.