Thương mại - Dịch vụ Quy hoạch hồ Tuyền Lâm gắn bảo tồn với tạo giá trị mới Sáng 26/8, Đoàn công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về Đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm tỉnh Lâm Đồng đến năm 2050.

Quang cảnh buổi làm việc

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi làm việc. Đoàn công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do ông Vũ Thế Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, đại diện cơ quan chuyên môn về du lịch của Bộ đề nghị đơn vị tư vấn rà soát lại các căn cứ sử dụng trong đồ án, nhất là những quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch đã hết thời kỳ áp dụng; cập nhật, đối chiếu số liệu để bảo đảm cơ sở cho việc phân tích, dự báo.

Đơn vị tư vấn thuyết trình đồ án

Đại diện cơ quan chuyên môn cũng lưu ý, hồ Tuyền Lâm đã được công nhận là Khu du lịch quốc gia, do đó mục tiêu của đồ án không nên tiếp tục diễn đạt theo hướng “đáp ứng các tiêu chí để được công nhận”. Thay vào đó, cần xác định mục tiêu duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, sản phẩm và thương hiệu của Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.



Các cơ quan chuyên môn về khoa học, công nghệ và môi trường đề nghị đồ án tiếp tục cụ thể hóa nguyên tắc phát triển trên nền tảng bảo tồn, đặc biệt phải xác định rõ các phân vùng bảo vệ theo quy định của pháp luật về di sản.

Việc bố trí các công trình, không gian và sản phẩm du lịch mới phải gắn với yêu cầu gìn giữ, phát huy các giá trị cảnh quan, sinh thái đặc hữu của hồ Tuyền Lâm.



Các cơ quan chuyên môn về khoa học, công nghệ và môi trường dự buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vũ Thế Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính cho rằng cần nhìn nhận đầy đủ sự thay đổi giữa các quy định về du lịch trước đây và Luật Du lịch hiện hành để đánh giá đúng quá trình hình thành, phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Quy định mới có cách tiếp cận khác, sự thay đổi này tạo thuận lợi nhưng cũng đặt ra những khó khăn nhất định cho địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.



Ông Vũ Thế Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc

Do đó, đề nghị đơn vị tư vấn phải đánh giá kỹ hồ Tuyền Lâm đã đạt được những gì, còn bất cập gì, cần tháo gỡ vấn đề nào và giải pháp ra sao. Các nội dung này cần được thể hiện rõ trong đồ án để tạo cơ sở cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai sau khi quy hoạch được phê duyệt.

Trưởng đoàn công tác cũng lưu ý cần rà soát, đối chiếu và “khớp” các lớp bản đồ liên quan, gồm bản đồ quy hoạch tỉnh, bản đồ quy hoạch chung đang lập và bản đồ khoanh vùng bảo vệ danh lam thắng cảnh. Việc này nhằm xác định chính xác phạm vi các khu vực bảo vệ, đặc biệt là khu vực II, làm cơ sở nghiên cứu các định hướng phát triển phù hợp.

“ Đồ án cần xác định rõ hơn những điểm nhấn và sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng của hồ Tuyền Lâm. Các định hướng càng rõ, cụ thể sẽ càng thuận lợi cho quá trình lập quy hoạch chi tiết, triển khai dự án và thu hút nhà đầu tư sau này. Ông Vũ Thế Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính

Các đại biểu lắng nghe đơn vị tư vấn thuyết trình đồ án

Một trong những nội dung được xem xét là đề xuất hệ thống 3 cầu cảnh quan. Theo hồ sơ, cầu số 1 dài khoảng 220 m; cầu số 2 và số 3 cùng dài khoảng 180 m, kết nối các bán đảo với không gian công cộng quanh hồ.

Các cầu được định hướng ưu tiên bảo tồn cảnh quan, hạn chế tác động đến mặt nước, sử dụng vật liệu nhẹ, hài hòa với cảnh quan và ưu tiên người đi bộ, xe đạp hoặc xe điện.

Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm Lê Nguyên Hoàng nêu ý kiến

Đề xuất này có tính kế thừa từ Quy hoạch chung Khu du lịch hồ Tuyền Lâm được phê duyệt năm 2016, trong đó bố trí cầu kết nối giao thông, đường đi bộ quanh hồ và cầu đi bộ tại một số vị trí.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Bùi Trường Sơn nêu ý kiến

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm và đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát kỹ các quy định pháp luật, bảo đảm việc lập, hoàn thiện đồ án đúng trình tự, thủ tục; đồng thời làm rõ cơ sở pháp lý đối với từng nội dung đề xuất.

Đối với khu vực I của Khu danh lam thắng cảnh hồ Tuyền Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nghiên cứu kỹ quy định về xây dựng công trình nhằm phát huy giá trị di tích. Riêng đề xuất 3 cầu cảnh quan, đơn vị tư vấn phải phân tích cụ thể các công trình có thực sự góp phần phát huy giá trị di tích hay không; đánh giá mức độ tác động đến di tích, cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái và giá trị địa mạo của khu vực.



Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải phát biểu tại buổi làm việc

Việc đề xuất công trình trong khu vực di tích phải hướng tới mục tiêu tôn tạo, bảo tồn và làm tăng giá trị di tích, tạo thêm điểm nhấn, giá trị văn hóa và không gian trải nghiệm cho khu du lịch. Việc xây dựng không nên chỉ nhằm giải quyết giao thông mà phải chứng minh được sự phù hợp với yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Đối với các cầu cảnh quan từng được nghiên cứu, đề xuất trong những quy hoạch trước đây, trong đó có nội dung đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất chủ trương từ năm 2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng việc kế thừa các định hướng cần được đặt trong tổng thể đồ án mới, tiếp tục rà soát để bảo đảm phù hợp quy định hiện hành và định hướng phát triển của Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

“ Quy hoạch không chỉ giải quyết các yêu cầu về quản lý, bảo tồn mà phải tạo ra động lực phát triển và những giá trị mới đủ sức thu hút đầu tư, từ đó hình thành nguồn lực để tiếp tục đầu tư, bảo tồn và phát huy các giá trị của khu du lịch. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải

Một góc Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm từ trên cao

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đoàn công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục quan tâm, hướng dẫn để tỉnh và đơn vị tư vấn hoàn thiện Đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm đến năm 2050 theo hướng đúng quy định pháp luật, bảo tồn và phát huy giá trị di tích; đồng thời tạo ra những giá trị mới, đủ sức thu hút nguồn lực đầu tư, góp phần đưa Khu du lịch phát triển bền vững.