Quy hoạch Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 Chính phủ yêu cầu Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ nâng cấp 36 xã lên phường, hoàn thiện các trục giao thông chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 402/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, yêu cầu tỉnh Hưng Yên tập trung đẩy nhanh các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương sẽ đẩy mạnh nâng cấp đô thị, hoàn thiện quy hoạch hạ tầng giao thông và đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế.

Đẩy mạnh đô thị hóa và định hướng kinh tế trọng điểm

Theo chỉ đạo từ Chính phủ, Hưng Yên cần khẩn trương hoàn thành Đề án phát triển tỉnh thành trung tâm công nghiệp hiện đại thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Đồng thời, địa phương được giao xây dựng Đề án phát triển trung tâm kinh tế biển mạnh của phía Bắc giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghiên cứu định hướng trở thành trung tâm năng lượng của vùng Đồng bằng sông Hồng.

Trong công tác quy hoạch đô thị, địa phương tập trung đẩy nhanh việc thành lập 36 xã có tiềm năng phát triển lên phường. Quyết định này nhằm nâng tỷ lệ đơn vị hành chính đô thị của Hưng Yên lên trên 50%, đồng thời hoàn thiện hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn đồng bộ, làm nền tảng cho phát triển đa mục tiêu.

Hưng Yên dự kiến lên thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Ảnh: Internet

Kịch bản tăng trưởng kinh tế và các chỉ số phát triển

Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Hưng Yên ghi nhận tốc độ phục hồi và phát triển khả quan với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,72%, đứng thứ 5/34 tỉnh, thành phố. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vươn lên vị trí thứ 8 cả nước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 14,4%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đạt 35,7%, xếp thứ 4/34 địa phương.

Dù sở hữu quy mô diện tích khoảng 2.514,81km² sau khi sáp nhập với tỉnh Thái Bình, Hưng Yên vẫn đối mặt với một số thách thức khi khu vực dịch vụ tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng và công tác cải cách hành chính chưa thực sự đồng đều. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026 đạt 11,5%, địa phương bắt buộc phải đạt mức tăng trưởng khoảng 12,08% trong 6 tháng cuối năm.

Tập trung phát triển hệ thống hạ tầng giao thông kết nối vùng

Hạ tầng giao thông tiếp tục được xác định là động lực then chốt cho mục tiêu lên thành phố trực thuộc Trung ương. Hưng Yên được yêu cầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông mang tính chiến lược:

Trục giao thông Bắc - Nam: Chiều dài 89km, mặt cắt ngang rộng 180m, đóng vai trò xương sống kết nối nội vùng.

Chiều dài 89km, mặt cắt ngang rộng 180m, đóng vai trò xương sống kết nối nội vùng. Tuyến kết nối không gian: Đường nối sân bay Gia Bình, trục cảnh quan sông Hồng và tuyến đường di sản.

Đường nối sân bay Gia Bình, trục cảnh quan sông Hồng và tuyến đường di sản. Hạ tầng liên kết vùng: Các tuyến vành đai và đường kết nối trực tiếp với Thủ đô Hà Nội cùng các địa phương lân cận.

Song song với hạ tầng kỹ thuật, Hưng Yên tập trung phát triển giáo dục và đào tạo nhằm đưa địa phương trở thành trung tâm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả vùng Đồng bằng sông Hồng. Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 được xem là giải pháp quyết định để tạo nền tảng phát triển bền vững cho toàn tỉnh.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch và các dự án hạ tầng có thể thay đổi theo điều chỉnh chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong từng giai đoạn triển khai.