Quy hoạch Khánh Hòa: Mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 Khánh Hòa vừa công bố điều chỉnh quy hoạch với tầm nhìn trở thành trung tâm kinh tế biển tầm cỡ châu Á, tập trung vào mô hình phát triển đa cực và kinh tế số.

Tỉnh Khánh Hòa vừa chính thức công bố Điều chỉnh Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là bước ngoặt quan trọng sau khi địa phương hoàn tất việc sắp xếp đơn vị hành chính, mở ra không gian phát triển mới với diện tích đất liền hơn 8.700 km² và 65 đơn vị hành chính cấp xã.

Đồ án quy hoạch được xây dựng dựa trên Luật Quy hoạch năm 2025, hướng tới sự phát triển đồng bộ và bền vững, tạo nền tảng để Khánh Hòa trở thành một trong những cực tăng trưởng quan trọng nhất của Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Báo Xây dựng

Chiến lược phát triển liên kết Biển - Cao nguyên

Theo quy hoạch, Khánh Hòa định vị trở thành đầu mối kết nối chiến lược giữa vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Trọng tâm của không gian này là trục Nha Trang - Đà Lạt, đóng vai trò hạt nhân hình thành liên kết phát triển giữa vùng biển và vùng cao nguyên.

Đến năm 2030, mục tiêu cốt lõi của tỉnh là trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Địa phương sẽ tập trung phát triển thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế và trung tâm dữ liệu của quốc gia. Tỉnh đặt kỳ vọng duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong giai đoạn tới.

Mô hình tăng trưởng đột phá với 4 trụ cột động lực

Khánh Hòa xác lập mô hình phát triển theo công thức: "1 tầm nhìn chung - 2 trục kết nối - 3 cực tăng trưởng - 4 trụ cột động lực". Trong đó, 4 trụ cột chính bao gồm:

Phát triển du lịch chất lượng cao và bền vững.

Đổi mới sáng tạo và phát triển dịch vụ số.

Công nghiệp công nghệ hàng hải.

Công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao.

Về quy hoạch đô thị, tỉnh dự kiến hình thành hệ thống 21 đô thị trước năm 2030. Trong đó bao gồm 5 đô thị đạt hoặc phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại II và 16 đô thị loại III, phát triển theo mô hình đa trung tâm nhằm giảm áp lực cho các khu vực lõi hiện hữu.

Phát triển các khu kinh tế và tổ hợp công nghiệp xanh

Khu kinh tế Vân Phong tiếp tục được xác định là động lực tăng trưởng mới với định hướng đa ngành, đa lĩnh vực. Mục tiêu là từng bước xây dựng Vân Phong thành khu vực có cơ chế cạnh tranh quốc tế, tương tự mô hình đặc khu kinh tế. Ngoài ra, tỉnh cũng nghiên cứu bổ sung khu kinh tế ven biển phía Nam để đa dạng hóa nguồn lực phát triển.

Trong lĩnh vực công nghiệp, các khu công nghiệp hiện hữu sẽ được chuyển đổi sang mô hình sinh thái và thông minh. Các tổ hợp công nghiệp - năng lượng - cảng biển xanh sẽ được tập trung phát triển tại các khu vực trọng điểm như Du Long, Phước Nam, Thành Hải và Cà Ná.

Tầm nhìn đến năm 2050, Khánh Hòa đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước. Ảnh: Internet

Cam kết phát triển bền vững

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, việc thực hiện quy hoạch sẽ đi đôi với cam kết không đánh đổi môi trường và các giá trị di sản để lấy tăng trưởng kinh tế ngắn hạn. Tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ các rào cản về pháp lý đất đai, đầu tư và đẩy mạnh cải cách hành chính để tạo môi trường kinh doanh minh bạch cho các nhà đầu tư.

Cảnh báo: Thông tin dự án và các chỉ tiêu kỹ thuật có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết của cơ quan có thẩm quyền trong từng giai đoạn triển khai thực tế.