Quy hoạch Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 tại Đồng Nai: Quy mô 316ha cho 10.000 lao động TP. Đồng Nai phê duyệt quy hoạch 1/2000 KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 với diện tích 316,7ha, vốn đầu tư 1.360 tỷ đồng, định hướng thu hút công nghiệp công nghệ cao.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN), Khu kinh tế (KKT) TP. Đồng Nai vừa chính thức phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 cho dự án KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2. Với tổng diện tích 316,7778 ha, đây là dự án trọng điểm nhằm mở rộng không gian phát triển công nghiệp tại khu vực phía Bắc tỉnh, tận dụng quỹ đất dồi dào từ việc chuyển đổi đất cao su.

Chi tiết quy hoạch phân khu và vị trí tiếp giáp

Theo Quyết định số 132/QĐ-KCNKKT, dự án được triển khai tại hai khu vực chính với ranh giới địa giới hành chính mới như sau:

Khu A (132,7528 ha): Tọa lạc tại phường Đồng Phú, TP. Đồng Nai. Phía Đông giáp KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 1, các mặt còn lại giáp đất nông nghiệp.

Tọa lạc tại phường Đồng Phú, TP. Đồng Nai. Phía Đông giáp KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 1, các mặt còn lại giáp đất nông nghiệp. Khu B (184,0250 ha): Tọa lạc tại phường Bình Phước, TP. Đồng Nai. Phía Nam giáp đường ĐH.507, phía Đông giáp Nghĩa trang Đông Xoài và đất nông nghiệp.

Quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng của KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2.

Cơ cấu sử dụng đất và định hướng phát triển xanh

Dự án dành phần lớn diện tích cho đất công nghiệp với 296,87 ha. Cấu trúc sử dụng đất được tính toán tối ưu bao gồm: đất nhà máy và kho tàng chiếm 70,94% (tương đương 210,6 ha), đất cây xanh chiếm 15,05%, và đất giao thông nội khu chiếm 10,96%. Tỷ lệ đất cây xanh, giao thông và kỹ thuật đạt 27,16%, đáp ứng các tiêu chuẩn KCN sinh thái theo Nghị định 35/2022/NĐ-CP.

Về chỉ tiêu kỹ thuật, mật độ xây dựng tối đa cho các nhà máy là 70%, chiều cao công trình được kiểm soát dưới 45m. Dự án ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao và ít gây ô nhiễm môi trường. Quy mô lao động dự kiến đạt 10.000 người, bao gồm khoảng 500 chuyên gia và lao động nước ngoài.

Dự án định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái và thông minh.

Nguồn vốn đầu tư và tiến độ triển khai

Dự án do Công ty Cổ phần KCN Bắc Đồng Phú (liên doanh giữa Cao su Đồng Phú - DPR và Nam Tân Uyên - NTC) làm chủ đầu tư với tổng vốn 1.360 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 204 tỷ đồng. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư từ đầu năm 2025.

Lộ trình triển khai dự kiến như sau:

Giai đoạn 2025 - 2028: Tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Cuối năm 2026: Bắt đầu vận hành và cho thuê diện tích đất công nghiệp.

Bắt đầu vận hành và cho thuê diện tích đất công nghiệp. Mục tiêu kinh doanh: Dự kiến thu hút cho thuê khoảng 30 ha mỗi năm trong giai đoạn đầu.

Hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ với nguồn cấp nước từ tuyến ĐT.741, trạm xử lý nước thải công suất 2.500 m³/ngày đêm tại Khu B đạt chuẩn QCVN 40:2025/BTNMT. Hệ thống điện được cung cấp từ trạm 110kV, kết hợp khuyến khích lắp đặt pin mặt trời mái nhà để hướng tới mô hình KCN thông minh.

Tác động kinh tế và tiềm năng khu vực

Việc sáp nhập Bình Phước vào TP. Đồng Nai từ giữa năm 2025 đã mở ra không gian phát triển mới cho khu vực phía Bắc. KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 được kỳ vọng sẽ nối tiếp thành công của giai đoạn 1 (hiện đã lấp đầy gần 100%), trở thành điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn FDI chất lượng cao nhờ giá thuê cạnh tranh (khoảng 80-90 USD/m²/50 năm) và các chính sách ưu đãi thuế tối đa.

Kết nối giao thông thuận tiện qua các tuyến đường huyết mạch thúc đẩy logistics vùng.

Dự án không chỉ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối chuỗi cung ứng giữa TP. Đồng Nai với TP.HCM và khu vực Tây Nguyên. Với định hướng phát triển bền vững từ Tập đoàn Cao su Việt Nam (VRG), dự án cam kết đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường trong suốt quá trình vận hành.

* Cảnh báo: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Nhà đầu tư cần xác minh pháp lý và tiến độ thực tế trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.