Quy hoạch Khu công nghiệp số 5 quy mô 945 ha tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô Đồ án quy hoạch 1/2.000 Khu công nghiệp số 5 tại TP. Huế định hướng phát triển theo mô hình xanh, thông minh, kết nối trực tiếp với Cảng Chân Mây và trung tâm logistics.

Ban Quản lý Khu Kinh tế và Công nghiệp TP. Huế vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu công nghiệp số 5. Đây là dự án hạ tầng trọng điểm nằm trong chiến lược phát triển không gian công nghiệp của Khu kinh tế (KKT) Chân Mây - Lăng Cô.

Chi tiết quy hoạch Khu công nghiệp số 5

Khu công nghiệp (KCN) số 5 có quy mô nghiên cứu khoảng 944,73 ha, được định hướng trở thành khu công nghiệp tổng hợp hiện đại tại phía Nam KKT Chân Mây - Lăng Cô. Đồ án quy hoạch xác định đây sẽ là cực tăng trưởng công nghiệp mới, phát triển theo mô hình KCN xanh và thông minh.

Về định hướng ngành nghề, dự án ưu tiên thu hút các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao, bao gồm: công nghiệp hỗ trợ, điện tử, chế biến - chế tạo và các ngành công nghiệp sạch. Việc phát triển KCN số 5 gắn kết chặt chẽ với hạ tầng Cảng Chân Mây và các trung tâm logistics, tạo thành chuỗi cung ứng sản xuất - dịch vụ - xuất nhập khẩu đồng bộ.

Phối cảnh minh hoạ tổng thể KCN số 5 trong tổng thể KKT Chân Mây - Lăng Cô.

Hạ tầng kỹ thuật và giải pháp môi trường

Không gian KCN số 5 được tổ chức linh hoạt nhằm đảm bảo khả năng mở rộng trong tương lai và kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của KKT Chân Mây - Lăng Cô. Đồ án khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, tái sử dụng nguồn nước và xử lý chất thải tập trung theo tiêu chuẩn môi trường quốc gia.

Bên cạnh mục tiêu kinh tế, việc hình thành KCN này còn nhằm tạo quỹ đất công nghiệp tập trung, nâng cao năng lực thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam TP. Huế. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra nguồn thu ngân sách lớn và giải quyết việc làm cho lao động địa phương đến năm 2045.

Hiện trạng dân cư trong khu vực quy hoạch

Theo báo cáo từ đơn vị tư vấn, phạm vi lập quy hoạch hiện có khoảng 3.000 nhân khẩu đang sinh sống. Cư dân tập trung chủ yếu tại các khu vực Thủy Yên Hạ, Thủy Dương và một phần thôn Trung Kiền.

Cộng đồng dân cư tại đây hiện đang duy trì các khu làng xóm truyền thống với hoạt động kinh tế chính là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và khai thác lâm nghiệp. Việc triển khai dự án sẽ cần các phương án tái định cư và chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp để đảm bảo ổn định đời sống cho người dân trong vùng ảnh hưởng.

Lưu ý: Thông tin đồ án quy hoạch có thể thay đổi dựa trên kết quả lấy ý kiến cộng đồng và quyết định phê duyệt cuối cùng của cơ quan chức năng.