Quy hoạch khu đô thị 20.000 tỷ đồng tại tỉnh Tây Ninh: Điểm nhấn ven Vành đai 3 Tỉnh Tây Ninh lấy ý kiến đồ án quy hoạch 1/500 khu đô thị 259 ha với tổng vốn đầu tư hơn 20.116 tỷ đồng. Dự án do thành viên hệ sinh thái Ecopark triển khai.

Tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh quy hoạch đô thị quy mô lớn thông qua việc lấy ý kiến cộng đồng về đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho Khu dân cư đô thị phía Bắc sông Bến Lức – Chợ Đệm. Với tổng vốn đầu tư vượt 20.000 tỷ đồng, đây được xem là dự án trọng điểm nằm sát ranh giới TP.HCM, đón đầu mạng lưới giao thông liên vùng và hạ tầng Vành đai 3.

Vị trí chiến lược và quy mô quy hoạch chi tiết

Dự án tọa lạc trên địa bàn xã Lương Hòa và xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh, với tổng diện tích quy hoạch khoảng 259 ha. Ranh giới dự án tiếp giáp với các trục giao thông quan trọng như đường An Thạnh – Tân Bửu và nằm gần khu công nghiệp An Thạnh.

Điểm nhấn về vị trí là hướng kết nối trực tiếp với đường Vành đai 3 TP.HCM. Khoảng cách từ khu đô thị đến trung tâm TP.HCM chỉ dao động từ 30-40 km, thuận tiện di chuyển qua các tuyến cao tốc hiện hữu và các dự án giao thông đang trong giai đoạn hoàn thiện. Khu vực này đang định hình trở thành điểm nóng bất động sản vệ tinh, thu hút dòng vốn đầu tư từ các khu vực lân cận.

Người dân xem đồ án quy hoạch Khu dân cư đô thị phía Bắc sông Bến Lức – Chợ Đệm. Ảnh: UBND Lương Hòa

Cơ cấu sản phẩm và chỉ tiêu sử dụng đất

Theo đồ án quy hoạch, khu đô thị dự kiến cung cấp khoảng 9.234 sản phẩm nhà ở đa dạng, bao gồm: nhà liên kế, biệt thự, căn hộ cao tầng và trung tầng. Ngoài ra, dự án còn bố trí 859 lô đất dành cho tái định cư, đáp ứng quy mô dân số dự kiến khoảng 33.000 người.

Cấu trúc đất đai được phân bổ bài bản nhằm hướng tới mô hình đô thị sinh thái hiện đại:

Công trình công cộng: Gần 20 ha.

Gần 20 ha. Hạ tầng giao thông: Gần 70 ha.

Gần 70 ha. Cây xanh – mặt nước: Khoảng 80 ha.

Khoảng 80 ha. Bãi đỗ xe: Hơn 2 ha.

Tổng mức đầu tư của dự án đạt hơn 20.116 tỷ đồng. trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm khoảng 5.172 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án dự kiến kéo dài 72 tháng (6 năm) với thời hạn hoạt động là 50 năm.

Năng lực nhà đầu tư và tiến độ triển khai

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB đã được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt là nhà đầu tư trúng thầu. Đây là doanh nghiệp có liên hệ mật thiết với Tập đoàn Ecopark, do ông Lương Xuân Hà (Chủ tịch HĐQT Ecopark) sáng lập. Việc tham gia dự án này đánh dấu bước mở rộng của hệ sinh thái đô thị xanh Ecopark sang khu vực phía Nam, mang lại mô hình đô thị đồng bộ cho tỉnh Tây Ninh.

Về tiến độ thực tế, tính đến tháng 6/2026, chính quyền xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến người dân đối với đồ án quy hoạch chi tiết 1/500. Trước đó, vào tháng 5/2026, các thông báo thu hồi đất cũng đã được trao cho các hộ dân bị ảnh hưởng để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Đánh giá tiềm năng và cảnh báo đầu tư

Sự xuất hiện của khu đô thị quy mô 259 ha được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình đô thị hóa tại khu vực xã Lương Hòa và xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh. Với lợi thế ven Vành đai 3, dự án không chỉ giải quyết nhu cầu nhà ở mà còn tạo ra cực phát triển kinh tế mới cho tỉnh giai đoạn 2025-2030.

Cảnh báo pháp lý: Người mua và nhà đầu tư cần lưu ý thông tin quy hoạch có thể được điều chỉnh theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cần xác minh kỹ tiến độ pháp lý, quy trình bồi thường và các chính sách bán hàng chính thức từ chủ đầu tư trước khi thực hiện giao dịch. Giá bất động sản khu vực này có thể biến động mạnh theo tiến độ hạ tầng giao thông liên vùng.