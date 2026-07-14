Quy hoạch khu đô thị 40.000 tỷ đồng cạnh sân bay Gia Bình tại Bắc Ninh UBND tỉnh Bắc Ninh chấp thuận dự án Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 1 quy mô 200ha, vốn đầu tư gần 40.000 tỷ đồng, phục vụ hơn 35.000 dân cư.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 1. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình hiện thực hóa mô hình đô thị sân bay, tạo động lực phát triển kinh tế cho khu vực phía Nam sông Đuống.

Chi tiết quy hoạch và quy mô đầu tư

Dự án Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 1 do Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bảo làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 200,8ha, tọa lạc tại địa giới hành chính các xã Gia Bình, xã Đại Lai và xã Đông Cứu, tỉnh Bắc Ninh.

Với tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến 39.514,9 tỷ đồng, mục tiêu của dự án là xây dựng một khu đô thị mới thông minh, hiện đại và thân thiện với môi trường. Quy hoạch hướng tới việc đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kết hợp hài hòa giữa các khu chức năng thương mại, dịch vụ và du lịch. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc, gắn kết chặt chẽ với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các phân khu chức năng lân cận.

Phối cảnh sân bay Gia Bình. Nguồn ảnh: Báo Chính phủ

Phân kỳ đầu tư và hệ thống tiện ích

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm và được chia thành hai giai đoạn triển khai cụ thể:

Giai đoạn 1: Quy mô khoảng 106,8ha, tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung và các công trình trọng điểm.

Quy mô khoảng 106,8ha, tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung và các công trình trọng điểm. Giai đoạn 2: Quy mô khoảng 94ha, hoàn thiện toàn bộ các hạng mục còn lại theo quy hoạch 1/500.

Sau khi hoàn tất, khu đô thị dự kiến đáp ứng nhu cầu cư trú cho khoảng 35.637 người. Cơ cấu sản phẩm bao gồm nhà ở thấp tầng, nhà ở cao tầng, nhà ở hỗn hợp và các khu thương mại dịch vụ. Đáng chú ý, dự án chú trọng đầu tư hệ thống giáo dục liên cấp từ mầm non đến trung học phổ thông, cùng bệnh viện kết hợp dưỡng lão quy mô 300-500 giường và các trạm y tế hiện đại.

Về mặt pháp lý, dự án không thuộc khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh. Việc sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài sẽ được thực hiện nghiêm ngặt theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Năng lực nhà đầu tư và các dự án phụ trợ

Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bảo, đơn vị thực hiện dự án, được thành lập vào tháng 9/2025 với trụ sở chính tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Doanh nghiệp này đã có bước tăng trưởng mạnh mẽ về tài chính khi nâng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 7.000 tỷ đồng vào đầu năm 2026.

Bên cạnh dự án Gia Bình 1, tỉnh Bắc Ninh cũng đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2. Dự án này có quy mô lớn hơn với 560ha, nằm trên địa bàn các xã Gia Bình, xã Nhân Thắng và xã Đông Cứu, dự kiến phục vụ khoảng 70.000-80.000 dân cư.

Thông tin đăng ký CTCP Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bảo.

Động lực từ siêu sân bay Gia Bình

Sự hình thành của các khu đô thị này gắn liền với tiến độ của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, khởi công từ tháng 8/2025. Theo quy hoạch, đây là sân bay cấp 4E, dự kiến đạt công suất 30 triệu lượt hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm trong giai đoạn đầu. Đến năm 2050, công suất có thể nâng lên 50 triệu lượt hành khách, đưa nơi đây trở thành sân bay lớn nhất miền Bắc và lớn thứ hai Việt Nam.

Việc phát triển hạ tầng hàng không và các khu đô thị vệ tinh là chiến lược trọng yếu khi tỉnh Bắc Ninh đang trong tiến trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Theo kế hoạch, từ tháng 7/2026, địa phương sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và chuyển đổi các xã lên phường, tạo nền tảng vững chắc cho sự thay đổi diện mạo đô thị toàn diện.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Người mua và nhà đầu tư cần xác minh pháp lý chi tiết trước khi thực hiện các giao dịch dân sự.