Quy hoạch khu đô thị Bắc Hồng gần 350 ha tại TP. Hà Nội: Đô thị thông minh cửa ngõ sân bay UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Bắc Hồng với quy mô gần 350 ha. Dự án do Tập đoàn Vingroup đề xuất, định hướng phát triển theo mô hình TOD gắn liền với sân bay quốc tế Nội Bài.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho khu đô thị Bắc Hồng. Đây là dự án bất động sản quy mô lớn với tổng mức đầu tư dự kiến gần 10.000 tỷ đồng, được định hướng trở thành khu đô thị thông minh hiện đại, đóng vai trò là động lực phát triển kinh tế cho vùng cửa ngõ hàng không phía Bắc Thủ đô.

Vị trí chiến lược và ranh giới quy hoạch

Khu vực nghiên cứu quy hoạch có tổng diện tích khoảng 350 ha, nằm trên địa giới hành chính các xã Nội Bài, Quang Minh và Phúc Thịnh, TP. Hà Nội. Vị trí dự án sở hữu lợi thế kết nối giao thông liên vùng nhờ tiếp giáp với các hạ tầng huyết mạch.

Phía Bắc và phía Tây: Giáp các tuyến đường quy hoạch của khu vực.

Giáp các tuyến đường quy hoạch của khu vực. Phía Nam: Tiếp giáp đường Vành đai 3.

Tiếp giáp đường Vành đai 3. Phía Đông: Giáp các khu dân cư hiện hữu tại địa phương.

Một góc xã Quang Minh

Cơ cấu sử dụng đất và định hướng phát triển thấp tầng

Đồ án quy hoạch khu đô thị Bắc Hồng xác định rõ mục tiêu xây dựng một không gian sống đồng bộ, chú trọng vào loại hình nhà ở thấp tầng và hệ thống cảnh quan xanh. Theo cơ cấu sử dụng đất, quỹ đất ở chiếm khoảng 87,7 ha, tương đương 25,1% tổng diện tích toàn khu.

Đáng chú ý, dự án không phát triển nhà ở cao tầng. Toàn bộ quỹ đất ở được phân bổ cho nhà liền kề (77,4 ha) và biệt thự (hơn 10,3 ha). Để đảm bảo môi trường sống bền vững, quy hoạch dành 50,7 ha (14,52%) cho cây xanh công cộng và hơn 77,8 ha (22,27%) cho hạ tầng giao thông. Ngoài ra, hơn 21 ha được ưu tiên cho các công trình dịch vụ, công cộng và giáo dục.

Phân khu chức năng theo mô hình đơn vị ở

Dự án được chia thành 4 đơn vị ở chính (E1, E2, X1, X3) và một nhóm ở (X2) với các công năng riêng biệt:

Khu vực X1 và X3: Phát triển gắn liền với cảnh quan sông Cà Lồ, tận dụng tối đa lợi thế mặt nước tự nhiên.

Phát triển gắn liền với cảnh quan sông Cà Lồ, tận dụng tối đa lợi thế mặt nước tự nhiên. Khu vực E2: Trung tâm thương mại, dịch vụ và các công trình công cộng cấp đô thị.

Trung tâm thương mại, dịch vụ và các công trình công cộng cấp đô thị. Khu vực X2: Phát triển theo mô hình "nêm xanh" để tăng cường không gian mở và điều hòa khí hậu.

Mô hình TOD và kết nối hạ tầng giao thông

Một trong những điểm nhấn kỹ thuật quan trọng của khu đô thị Bắc Hồng là việc áp dụng mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD). Dự án sẽ tận dụng lợi thế của tuyến đường sắt quốc gia Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và ga Bắc Hồng trong tương lai.

Việc tích hợp hệ thống giao thông đường sắt và đường bộ giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến sân bay quốc tế Nội Bài và các khu công nghiệp lân cận. Đây là chiến lược nhằm giảm áp lực giao thông cá nhân và hình thành các điểm trung chuyển hiện đại tại khu vực phía Bắc TP. Hà Nội.

Lộ trình triển khai và tính pháp lý

Đồ án quy hoạch chi tiết này là cơ sở pháp lý để nghiên cứu xác định quỹ đất thanh toán cho dự án Trục không gian Quốc lộ 1A theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT. UBND TP. Hà Nội đã giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp cùng chính quyền các xã Nội Bài, Quang Minh, Phúc Thịnh và Tập đoàn Vingroup tổ chức công bố công khai quy hoạch cho người dân và doanh nghiệp giám sát.

Chủ đầu tư đề xuất dự án được yêu cầu rà soát hiện trạng sử dụng đất, làm rõ các vấn đề chồng lấn ranh giới (nếu có) và hoàn thiện các thủ tục đầu tư tiếp theo. Việc hiện thực hóa khu đô thị Bắc Hồng được kỳ vọng sẽ khớp nối đồng bộ với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo các điều chỉnh quy hoạch từ cơ quan chức năng. Người dân và nhà đầu tư cần xác minh pháp lý chi tiết trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.