Quy hoạch Khu đô thị Long Hựu 2.600ha: Nguồn lực xây Trung tâm Hành chính Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh dự kiến khai thác quỹ đất hơn 2.609ha tại Khu đô thị Long Hựu để tạo nguồn vốn 20.560 tỷ đồng đầu tư Trung tâm Hành chính mới và các trục giao thông trọng điểm.

Tỉnh Tây Ninh đang triển khai chiến lược phát triển đô thị quy mô lớn với trọng tâm là Khu đô thị mới Long Hựu. Dự án không chỉ đóng vai trò là khu dân cư hiện đại mà còn là giải pháp tạo nguồn lực tài chính quan trọng để thực hiện các công trình hạ tầng cấp tỉnh mà không gây áp lực lên ngân sách nhà nước.

Chiến lược đổi đất lấy hạ tầng quy mô 20.560 tỷ đồng

Theo phương án quy hoạch, tỉnh Tây Ninh sẽ sử dụng quỹ đất hơn 2.609 ha tại Khu đô thị mới Long Hựu để đấu giá hoặc thực hiện các hình thức đầu tư phù hợp. Tổng giá trị thu được từ tiền sử dụng đất sau khi trừ chi phí đầu tư hạ tầng dự kiến đạt khoảng 20.560 tỷ đồng. Nguồn lực này được định hướng chi trả cho ba dự án chiến lược:

Trung tâm Hành chính - Chính trị tập trung: Quy mô 300 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng.

Quy mô 300 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng. Trục động lực kết nối Long An - Tân Ninh: Đoạn từ Vành đai 4 TP.HCM đến Quốc lộ 22, tổng vốn 9.475 tỷ đồng.

Đoạn từ Vành đai 4 TP.HCM đến Quốc lộ 22, tổng vốn 9.475 tỷ đồng. Trục động lực Đức Hòa: Kết nối trực tiếp với đường Võ Văn Kiệt (TP.HCM), dự kiến cần 3.000 tỷ đồng.

Vị trí chiến lược của Khu đô thị Long Hựu trong quy hoạch tỉnh Tây Ninh

Chi tiết quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng

Khu đô thị Long Hựu được quy hoạch với tổng diện tích 2.609,67 ha, đáp ứng nhu cầu định cư cho gần 200.000 dân. Cơ cấu sử dụng đất được tính toán kỹ lưỡng để cân bằng giữa không gian ở và tiện ích công cộng.

Hạng mục sử dụng đất Diện tích (ha) Đặc điểm nổi bật Đất ở ~711 Đa dạng loại hình nhà ở hiện đại Cây xanh công cộng 168,68 Hệ thống công viên phân bổ đều Cây xanh chuyên dụng 450 Khu phức hợp thể dục thể thao Mặt nước Đáng kể Khai thác lợi thế sông Vàm Cỏ và Cần Giuộc

Toàn khu được chia thành 7 phân khu chức năng (từ A đến G). Trong đó, khu vực ven sông Cần Giuộc và sông Vàm Cỏ được ưu tiên bảo tồn dải xanh, tạo nên hình thái đô thị sinh thái đặc trưng.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết toàn khu đô thị Long Hựu

Mạng lưới giao thông và hạ tầng kỹ thuật

Hệ thống giao thông tại Khu đô thị Long Hựu được thiết kế theo mô hình bàn cờ kết hợp các trục đường vòng cung mềm mại theo địa hình ven sông. Các tuyến đường chính như ĐT.826 và ĐT.826B có lộ giới lên đến 47m, đảm bảo khả năng lưu thông lớn và kết nối thuận tiện với các trục quốc lộ lân cận như Quốc lộ 30C, Quốc lộ 62 và cao tốc Bắc - Nam phía Tây.

Mạng lưới giao thông và chỉ giới đường đỏ tại dự án Long Hựu

Về hạ tầng kỹ thuật, cốt nền xây dựng được quy định tối thiểu ≥ 2,75m để thích ứng với biến đổi khí hậu và tình trạng ngập lụt. Hệ thống thoát nước, xử lý nước thải và bãi đỗ xe công cộng cũng được tích hợp đồng bộ trong quy hoạch phân khu.

Định hướng đô thị sinh thái ven sông

Điểm nhấn của dự án là không gian mở với mặt nước bao bọc xung quanh. Địa thế giáp sông Cần Giuộc ở phía Bắc và sông Vàm Cỏ ở phía Đông, Tây Nam giúp Long Hựu sở hữu khí hậu mát mẻ và tiềm năng phát triển du lịch sinh thái đường thủy.

Phối cảnh 3D minh họa không gian đô thị hiện đại ven sông

Khung thiết kế đô thị tập trung vào việc tạo ra các trục nhìn thông thoáng hướng ra sông. Các công trình cao tầng sẽ được bố trí tại các vị trí nút giao trọng điểm, trong khi các khu nhà vườn, biệt thự sinh thái sẽ nằm gần dải công viên ven sông.

Toàn cảnh phối cảnh dự án Khu đô thị mới Long Hựu từ trên cao

Hiện tại, dự án đang nằm trong danh mục ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030 của tỉnh Tây Ninh. Việc triển khai thành công Khu đô thị Long Hựu được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá về diện mạo đô thị và thúc đẩy kinh tế khu vực phát triển mạnh mẽ.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch và các chỉ số kỹ thuật có thể được điều chỉnh theo quyết định phê duyệt chính thức của cơ quan có thẩm quyền. Nhà đầu tư và người dân cần xác minh pháp lý tại các cơ quan chức năng địa phương trước khi thực hiện giao dịch.