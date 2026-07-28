Quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát gần 35.000 ha tại Tây Ninh đến năm 2050 Tây Ninh lấy ý kiến quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát gần 35.000 ha, định hướng trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại và logistics đến năm 2050.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh đang lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát đến năm 2050. Dự án có quy mô gần 35.000 ha, giữ vai trò đầu mối giao thương quốc tế quan trọng giữa Việt Nam và Campuchia, đồng thời là động lực tăng trưởng kinh tế của khu vực.

Quy mô và ranh giới quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát

Theo phương án điều chỉnh quy hoạch, Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát có tổng diện tích tự nhiên khoảng 34.890 ha. Phạm vi quy hoạch nằm trên địa giới hành chính các xã Tân Lập và Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Về vị trí tiếp giáp, phía Bắc và phía Tây của khu kinh tế giáp biên giới Campuchia; phía Đông giáp xã Tân Đông và phần còn lại của xã Tân Lập; phía Nam giáp các xã Phước Vinh, Thạnh Bình và phần còn lại của xã Tân Biên.

Lộ trình phát triển và quy mô dân số dự báo

Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xác định hai giai đoạn phát triển chính:

Giai đoạn ngắn hạn (đến năm 2035): Dự báo quy mô dân số đạt khoảng 24.000 – 27.000 người. Khung hạ tầng kỹ thuật cơ bản được hoàn thiện, hình thành các khu chức năng công nghiệp, dịch vụ cửa khẩu và đô thị.

Dự báo quy mô dân số đạt khoảng 24.000 – 27.000 người. Khung hạ tầng kỹ thuật cơ bản được hoàn thiện, hình thành các khu chức năng công nghiệp, dịch vụ cửa khẩu và đô thị. Giai đoạn dài hạn (đến năm 2050): Dự báo dân số tăng lên khoảng 35.000 – 45.000 người. Khu kinh tế được định hướng trở thành trung tâm dịch vụ - logistics tầm quốc tế, có sức lan tỏa rộng đến toàn vùng Đông Nam Bộ.

Kết hợp phát triển kinh tế với bảo tồn sinh thái

Đặc thù của Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát là có hơn 2/3 diện tích từng được ghi nhận là đất rừng đặc dụng thuộc Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát. Do đó, quy hoạch đặt ra yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa phát triển không جانب công nghiệp - thương mại - dịch vụ với nhiệm vụ bảo vệ môi trường sinh thái và bảo tồn di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

Khu vực này thuộc Vùng 3 - Vùng du lịch văn hóa lịch sử - sinh thái phía Bắc của tỉnh Tây Ninh, định hướng ưu tiên các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch về nguồn, dã ngoại và du lịch mạo hiểm.

Mạng lưới hạ tầng giao thông kết nối

Để tạo đà thu hút đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã đề xuất chủ trương đầu tư dự án phát triển hạ tầng giao thông kết nối cửa khẩu Xa Mát với tổng vốn gần 200 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các tuyến giao thông chính đóng vai trò xương sống gồm:

Tuyến cao tốc Gò Dầu – Xa Mát: Trục kết nối ngoại vùng quan trọng giúp giải tỏa điểm nghẽn vận tải hàng hóa.

Trục kết nối ngoại vùng quan trọng giúp giải tỏa điểm nghẽn vận tải hàng hóa. Tuyến ĐT.791: Dài 35,6 km, kết nối từ cửa khẩu Xa Mát đến ngã ba Lò Gò (giao ĐT.783 và ĐT.788), trùng quy hoạch Quốc lộ 14C và đường tuần tra biên giới.

Dài 35,6 km, kết nối từ cửa khẩu Xa Mát đến ngã ba Lò Gò (giao ĐT.783 và ĐT.788), trùng quy hoạch Quốc lộ 14C và đường tuần tra biên giới. Tuyến ĐT.792: Dài 76,9 km, chạy dọc biên giới Việt Nam – Campuchia kết nối đến ranh tỉnh Bình Phước, đoạn cửa khẩu Xa Mát - cửa khẩu Vạc Sa được quy hoạch theo tiêu chuẩn Quốc lộ 14C.

Lấy ý kiến cộng đồng để hoàn thiện pháp lý

Việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại các xã Tân Lập và Tân Biên là bước then chốt nhằm ghi nhận nguyện vọng người dân về các vấn đề dân sinh, đất đai và môi trường. Động thái này giúp bảo đảm tính khả thi của dự án, khắc phục tình trạng quy hoạch kéo dài.

Kinh phí lập quy hoạch do ngân sách địa phương bảo đảm, thời gian thực hiện dự kiến trong vòng 12 tháng kể từ khi có đầy đủ cơ sở pháp lý.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch và các dự án hạ tầng có thể được điều chỉnh theo quyết định phê duyệt chính thức từ các cơ quan quản lý Nhà nước.