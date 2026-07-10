Quy hoạch Khu kinh tế Ninh Cơ 30.000 ha: Động lực kinh tế biển mới tại Ninh Bình Khu kinh tế Ninh Cơ được quy hoạch với quy mô gần 30.000 ha, tích hợp sân golf, đô thị ven biển và trung tâm logistics, định hướng trở thành hạt nhân tăng trưởng mới.

UBND tỉnh Ninh Bình vừa chủ trì hội nghị báo cáo phương án Quy hoạch chung Khu kinh tế (KKT) Ninh Cơ đến năm 2050. Với quy mô nghiên cứu gần 30.000 ha, đây được kỳ vọng là khu kinh tế biển tổng hợp, đa ngành và là trung tâm tăng trưởng mới của khu vực phía Nam Đồng bằng sông Hồng.

Tầm nhìn phát triển không gian và hạ tầng kỹ thuật

Phạm vi lập quy hoạch KKT Ninh Cơ bao gồm khoảng 13.950 ha đất liền và 16.000 ha mặt biển. Định hướng phát triển không gian được xây dựng dựa trên mô hình một hành lang kinh tế ven biển, ba trục kết nối động lực và hai trung tâm kinh tế trọng điểm. Hệ thống này nhằm tạo nền tảng đồng bộ để thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn.

Không gian phát triển sẽ kết hợp chặt chẽ giữa công nghiệp, đô thị, dịch vụ, logistics và cảng biển. Đồng thời, quy hoạch gắn liền với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong dài hạn.

Quy hoạch hướng đến hình thành không gian phát triển đồng bộ giữa công nghiệp, đô thị, dịch vụ, logistics, cảng biển và kinh tế biển.

Chi tiết 4 phân khu chức năng trọng yếu

Theo phương án đề xuất, KKT Ninh Cơ được chia thành bốn phân khu chức năng riêng biệt nhằm tối ưu hóa tiềm năng quỹ đất:

Phân khu Xã Hải Thịnh, Tỉnh Ninh Bình: Tập trung phát triển đô thị dịch vụ kết hợp du lịch nghỉ dưỡng ven biển.

Tập trung phát triển đô thị dịch vụ kết hợp du lịch nghỉ dưỡng ven biển. Phân khu Xã Rạng Đông, Tỉnh Ninh Bình: Ưu tiên phát triển đô thị dịch vụ, công nghiệp và hệ thống cảng thủy nội địa.

Ưu tiên phát triển đô thị dịch vụ, công nghiệp và hệ thống cảng thủy nội địa. Phân khu Công nghiệp - Logistics: Trung tâm nghiên cứu khoa học - công nghệ gắn liền với hệ thống cảng biển quy mô.

Trung tâm nghiên cứu khoa học - công nghệ gắn liền với hệ thống cảng biển quy mô. Phân khu Bảo tồn: Dành riêng cho hệ sinh thái rừng ngập mặn nhằm duy trì cân bằng môi trường và bảo vệ đa dạng sinh học.

Một phân khu được dành riêng để bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn nhằm duy trì cân bằng sinh thái và bảo vệ môi trường.

Lộ trình triển khai và ưu tiên đầu tư giai đoạn 2026-2030

Dự báo dân số tại KKT Ninh Cơ sẽ đạt khoảng 95.000 người vào năm 2030 và tăng mạnh lên 265.000 người vào năm 2050. Để đáp ứng tốc độ phát triển này, trong giai đoạn 2026-2030, địa phương sẽ ưu tiên hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung.

Các dự án trọng điểm bao gồm tuyến cao tốc Cao Bồ kết nối ra biển, đường ven biển, hạ tầng cảng biển và các trung tâm logistics. Ngoài ra, phương án sử dụng đất cũng ghi nhận việc chuyển đổi một phần diện tích sang đất hỗn hợp để phát triển sân golf, đô thị và du lịch biển, tạo dư địa thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Cảnh báo về quy hoạch và pháp lý

Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch chính thức từ cơ quan có thẩm quyền. Nhà đầu tư cần xác minh kỹ tình trạng pháp lý và quy hoạch chi tiết từng phân khu trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.