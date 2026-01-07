Quy hoạch kinh tế biển Cà Mau năm 2026: Đẩy mạnh hạ tầng cảng biển và năng lượng xanh Với Kế hoạch số 365/KH-UBND, tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu kinh tế biển đóng góp đến 45% GRDP vào năm 2026, tập trung vào các dự án cảng biển trọng điểm, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã chính thức ban hành Kế hoạch số 365/KH-UBND về phát triển kinh tế biển và ven biển năm 2026. Đây là chiến lược trọng điểm nhằm khai thác lợi thế của tỉnh có ba mặt giáp biển, tạo động lực tăng trưởng mới thông qua việc nâng cấp hạ tầng giao thông, cảng biển và thu hút đầu tư năng lượng sạch.

Mục tiêu tăng trưởng và chỉ tiêu kinh tế chiến lược

Theo kế hoạch đề ra, năm 2026, Cà Mau phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) khoảng 10%. Trong cơ cấu kinh tế, khu vực kinh tế biển và ven biển được kỳ vọng đóng góp từ 40-45% tổng giá trị sản xuất. Chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người hướng tới cột mốc 91 triệu đồng.

Để đạt được các con số này, tỉnh tập trung vào việc hiện đại hóa các đô thị ven biển. Đáng chú ý là lộ trình quy hoạch chung các xã ven biển thành đô thị loại III với quy mô nghiên cứu lên tới 8.300 ha, tạo không gian phát triển mới cho dân cư và công nghiệp.

Trọng điểm hạ tầng giao thông và hệ thống cảng biển

Hạ tầng được xác định là "xương sống" cho kinh tế biển. Tỉnh Cà Mau ưu tiên huy động nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông đối ngoại và hệ thống cảng biển lưỡng dụng. Cụ thể:

Hệ thống cảng: Tập trung nạo vét luồng tàu cửa biển Bồ Đề; nâng cấp Cảng Năm Căn thành cảng tổng hợp năng lực cao; hoàn thiện các hạng mục tại Cảng Hòn Khoai.

Tập trung nạo vét luồng tàu cửa biển Bồ Đề; nâng cấp Cảng Năm Căn thành cảng tổng hợp năng lực cao; hoàn thiện các hạng mục tại Cảng Hòn Khoai. Mạng lưới giao thông: Triển khai xây dựng tuyến đường ven biển, đường Vành đai 3, Vành đai 4 và Cầu Gành Hào nhằm tăng cường kết nối liên vùng.

Triển khai xây dựng tuyến đường ven biển, đường Vành đai 3, Vành đai 4 và Cầu Gành Hào nhằm tăng cường kết nối liên vùng. Nâng cấp quốc lộ: Cải tạo Quốc lộ 1A, Quốc lộ 63 và kéo dài đường Hồ Chí Minh đoạn đến Đất Mũi.

Song song với phát triển hạ tầng giao thông, tỉnh chú trọng xây dựng hệ thống đê biển Đông và đê biển Tây. Đây là các công trình phòng chống sạt lở cấp bách, bảo vệ quỹ đất sản xuất và ổn định đời sống cho cư dân tại các khu vực ven biển trước tác động của biến đổi khí hậu.

Định hướng phát triển năng lượng tái tạo và du lịch

Năng lượng sạch là lĩnh vực Cà Mau đang có ưu thế thu hút các nhà đầu tư lớn. Tỉnh mời gọi tham gia các dự án điện gió, điện mặt trời quy mô công nghiệp và nghiên cứu phát triển Hydrogen xanh. Đây là bước đi nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và hướng tới phát triển kinh tế xanh bền vững.

Trong lĩnh vực du lịch, Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau tiếp tục được đầu tư hoàn thiện hạ tầng. Tỉnh khuyến khích các mô hình resort, khách sạn cao cấp và du lịch sinh thái dựa trên hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng, giúp đa dạng hóa thu nhập cho người dân địa phương.

Cam kết hỗ trợ nhà đầu tư và cải cách hành chính

Với đường bờ biển dài hơn 254 km và vị trí chiến lược tại cực Nam Tổ quốc, Cà Mau cam kết tạo môi trường đầu tư minh bạch. Tỉnh sẽ tập trung cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ tối đa trong công tác giải phóng mặt bằng và kết nối hạ tầng kỹ thuật đến chân hàng rào dự án.

Dự kiến trong năm 2026, tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư chuyên đề kinh tế biển để trực tiếp giới thiệu các danh mục dự án tiềm năng. Các lĩnh vực ưu tiên bao gồm công nghiệp chế biến thủy sản sâu (đặc biệt là tôm), công nghiệp sạch ven biển và dịch vụ logistics cảng biển.

Việc triển khai quyết liệt Kế hoạch 365 không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp mà còn tạo ra hàng nghìn việc làm tại chỗ, nâng cao chất lượng sống và hạ tầng an sinh cho người dân vùng biển Cà Mau.