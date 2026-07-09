Quy hoạch mạng lưới đường bộ: Đề xuất điều chỉnh 7 tuyến cao tốc trọng điểm Cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị điều chỉnh 7 tuyến cao tốc nhằm bổ sung các đoạn kết nối, kéo dài lộ trình và tối ưu hóa khả năng liên kết vùng trên cả nước.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong tờ trình này, cơ quan chức năng đề xuất thay đổi phạm vi của 7 tuyến cao tốc quan trọng nhằm phát huy hiệu quả khai thác toàn mạng lưới.

Một đoạn cao tốc Bắc - Nam. (Nguồn: Báo Hà Tĩnh).

Theo đánh giá của Cục Đường bộ, phần lớn các đề xuất không làm thay đổi vai trò cốt lõi của các tuyến cao tốc. Thay vào đó, việc điều chỉnh tập trung vào bổ sung các đoạn kết nối còn thiếu, kéo dài điểm đầu, điểm cuối hoặc tinh chỉnh hướng tuyến để phù hợp với thực tế địa hình và nhu cầu vận tải.

Bổ sung kết nối khu vực phía Bắc và Vành đai 5 Hà Nội

Tại khu vực phía Bắc, một trong những thay đổi đáng chú ý là đề xuất bổ sung đoạn Việt Trì - Hòa Bình vào tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây. Đoạn tuyến này có chiều dài khoảng 44 km, quy mô 4 làn xe, kết nối khu vực Việt Trì đến cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình. Dự án được đề xuất đầu tư trong giai đoạn trước và sau năm 2030 nhằm tăng cường liên kết giữa các trục cao tốc Bắc - Nam phía Tây, phía Đông và tuyến Nội Bài - Lào Cai.

Đối với tuyến Hà Nội - Lào Cai, Cục Đường bộ đề xuất giảm chiều dài đoạn cuối tại khu vực cửa khẩu Kim Thành. Cụ thể, đoạn từ Km261+470 đến Km262+815 sẽ được chuyển thành đường địa phương để phù hợp với thực tế tổ chức giao thông cửa khẩu và phân cấp quản lý cho tỉnh Lào Cai.

Tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng cũng được kiến nghị kéo dài điểm cuối từ phường Thục Phán đến điểm giao với cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Việc khép kín mạng lưới này được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả khai thác vùng Đông Bắc và các cửa khẩu quốc tế.

Riêng đối với Vành đai 5 Hà Nội, cơ quan lập quy hoạch đề xuất điều chỉnh cục bộ đoạn qua tỉnh Thái Nguyên. Thay vì đi trùng với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên như trước, hướng tuyến mới sẽ được xây dựng độc lập. Điều này giúp đảm bảo năng lực khai thác 6 làn xe trong tương lai và mở rộng không gian phát triển cho vùng Thủ đô.

Điều chỉnh hướng tuyến tại miền Trung và Tây Nguyên

Tại khu vực miền Trung, tuyến Vũng Áng - Cha Lo được đề xuất dịch chuyển điểm đầu từ Quốc lộ 1 sang tuyến tránh Kỳ Anh. Phương án này nhằm kết nối trực tiếp hệ thống cảng biển và các phân khu chức năng trong Khu kinh tế Vũng Áng, đồng thời giảm tải áp lực giao thông và xung đột tại các khu vực đô thị hiện hữu.

Tại Tây Nguyên, tuyến cao tốc Liên Khương - Buôn Ma Thuột được đề nghị kéo dài điểm đầu để kết nối trực tiếp với cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Việc hình thành hành lang Đông - Tây mới này sẽ thắt chặt liên kết giữa Nam Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, hỗ trợ đắc lực cho các trung tâm logistics và hệ thống cảng biển khu vực.

Kéo dài trục cao tốc ven biển Đồng bằng sông Cửu Long

Ở khu vực phía Nam, Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất kéo dài tuyến cao tốc TP.HCM - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng - Cà Mau đến điểm giao với cao tốc Cà Mau - Đất Mũi. Sau khi điều chỉnh, tổng chiều dài toàn tuyến dự kiến đạt khoảng 260 km.

Việc kéo dài trục cao tốc ven biển này đóng vai trò then chốt trong việc đáp ứng nhu cầu vận tải hành lang phía Nam, kết nối đồng bộ với các dự án trọng điểm như cảng Trần Đề và cảng Hòn Khoai. Điều này tạo ra mạch máu giao thông xuyên suốt từ trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước đến tận điểm cực Nam của Tổ quốc.