Quy hoạch metro số 6 TP.HCM: Siêu đầu mối ngầm kết nối các nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất Tuyến metro số 6 dự kiến xây dựng các ga ngầm quy mô lớn kết nối trực tiếp nhà ga T1, T2, T3 sân bay Tân Sơn Nhất, hình thành trung tâm giao thông ngầm hiện đại tại TP.HCM.

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) đang triển khai nghiên cứu phương án hướng tuyến và vị trí các công trình thuộc giai đoạn một dự án metro số 6 (đoạn Tân Sơn Nhất - Phú Hữu). Theo phương án quy hoạch, dự án sẽ hình thành một siêu đầu mối trung chuyển giao thông dưới lòng đất, kết nối trực tiếp các nhà ga hành khách T1, T2 và T3 của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất với hệ thống đường sắt đô thị của thành phố.

Quy mô kỹ thuật và hướng tuyến metro số 6

Tuyến metro Tân Sơn Nhất - Phú Hữu có tổng chiều dài quy hoạch dự kiến khoảng 41km, kéo dài từ khu vực sân bay Tân Sơn Nhất qua trung tâm TP.HCM, khu đô thị Thủ Thiêm và kết thúc tại khu vực Phú Hữu phía đông thành phố. Đây là trục giao thông chiến lược kết nối cửa ngõ hàng không với các trung tâm đô thị và cảng biển lớn.

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi giữa kỳ của giai đoạn một, đoạn tuyến có chiều dài gần 23km, trong đó khoảng 19km được thiết kế đi ngầm dưới lòng đất và phần còn lại đi trên cao. Toàn tuyến giai đoạn này bố trí 17 nhà ga (gồm 13 ga ngầm và 4 ga trên cao). Khu vực depot của tuyến được quy hoạch đặt tại khu vực Bình Triệu.

Vị trí nhà ga S1, S2. Ảnh: Tâm Thảo/VnExpress

Chi tiết không gian ngầm kết nối cụm nhà ga T1, T2, T3

Điểm nhấn kỹ thuật của dự án là giải pháp hạ tầng ngầm phức hợp kết nối đa điểm trong khu vực sân bay, giúp hành khách dễ dàng chuyển đổi phương tiện di chuyển mà không cần sử dụng giao thông đường bộ bề mặt. Chi tiết các ga ngầm trọng điểm bao gồm:

Ga ST01 (Bà Quẹo): Đặt gần giao lộ Tân Kỳ Tân Quý - Trường Chinh, đóng vai trò điểm khởi đầu và là nút giao kết nối với tuyến metro Bến Thành - Tham Lương. Từ đây, tuyến đường sắt chuyển hướng về phía đông và bắt đầu đi ngầm vào khu vực sân bay.

Đặt gần giao lộ Tân Kỳ Tân Quý - Trường Chinh, đóng vai trò điểm khởi đầu và là nút giao kết nối với tuyến metro Bến Thành - Tham Lương. Từ đây, tuyến đường sắt chuyển hướng về phía đông và bắt đầu đi ngầm vào khu vực sân bay. Ga ST02: Được bố trí tại phía tây nhà ga T3 với thiết kế hai tầng ngầm, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 12.500m². Rời ga ST02, đường ngầm tiếp tục chạy dưới khu vực sân đỗ máy bay để tiến sang cụm nhà ga T1 và T2.

Được bố trí tại phía tây nhà ga T3 với thiết kế hai tầng ngầm, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 12.500m². Rời ga ST02, đường ngầm tiếp tục chạy dưới khu vực sân đỗ máy bay để tiến sang cụm nhà ga T1 và T2. Ga ST03: Dự kiến đặt tại khu vực bãi đỗ xe nằm giữa hai nhà ga T1 và T2, gần cầu vượt nút giao Trường Sơn - Hồng Hà. Nhà ga này quy hoạch cấu trúc 3 tầng ngầm với diện tích lên tới khoảng 18.600m², đảm nhận vai trò trung chuyển hành khách nội địa và quốc tế.

Tác động giảm tải giao thông cho các tuyến đường cửa ngõ

Bên cạnh việc nâng cao năng lực kết nối hạ tầng giao thông công cộng, việc đưa tuyến metro số 6 đi vào vận hành trong tương lai sẽ giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên tại các tuyến đường huyết mạch quanh sân bay như Trường Sơn, Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ và Phạm Văn Đồng.

Nhờ hệ thống ga ngầm ST02 và ST03 liên thông toàn bộ cụm nhà ga T1, T2 và T3, hành khách có thể tiếp cận sân bay Tân Sơn Nhất nhanh chóng, giảm đáng kể sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân và xe công nghệ.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch và thông số kỹ thuật dự án có thể được điều chỉnh tùy theo kết quả phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi chính thức từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.